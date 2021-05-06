逐洞賽｜倫元投顧分析師陳學進

倫元投顧分析師陳學進表示，台股6日開高震盪收紅，終場上漲150.92點作收，漲幅0.9％，收在16,994.36點；櫃買指數則表現相對弱勢，終場下跌0.85點作收，跌幅0.43％，收在197.71點；三大法人進出方面，外資續賣71.09億元，投信續買16.11億元，自營商續賣17.80億元，惟外資法人於台指期續買4,580口多單，累計淨空單部位為34,174口，心態轉趨謹慎保守。

台股6日波動劇烈，盤中在塑化、鋼鐵、電線電纜、航運及電子類股等紛紛見到大單調節壓抑下，上下波動逾300點，不過，隨加權指數跌破10日線及月線位置區，預期要等待市場信心修復恐需一段時間。此外，個股經震盪換手洗盤後，預期後市仍將持續震盪上看，本波高點仍有高點可期。

個股方面，本周納入投資組合的陽明，就技術面觀察，雖股價經歷大漲後，短線易有震盪，惟在多方趨勢向上、內外資法人大戶心態偏多下，只要多方架構未受破壞，預期後市仍有續漲機會。

選股方面，盤面表現最為強勢的族群，當屬塑化、鋼鐵、電線電纜及航運等傳產股；反觀電子類股，本波的跌幅可說是相當沉重，惟電腦品牌廠宏碁隨首季財報繳出亮眼成績，股價6日隨即強勢拉漲停，也帶動相關電子股止穩上漲。

此外，風電概念股上緯投控、世紀鋼及永冠-KY，股價也見到大單敲進，至於後續電子股能否成為主流，聯發科、聯電、威剛、欣興及國巨、華新科等指標股，能否止穩上攻，將成重點。

(工商 )