畢業季將至，近28萬的大專校院畢業生準備投入就業市場！根據1111人力銀行6日公布最新調查，今年有近八成（79.2％）的企業向新鮮人招手，比去年明顯成長20個百分點；薪資方面，企業提供新鮮人的平均薪資也創十年新高、達28,402元，年增1.05％，無論專科、大學或碩士學歷，月薪同創十年高點，顯示景氣回溫驅使企業「墊薪搶才」。

另從工作機會數來看，1111人力資料庫顯示，目前線上共有58萬筆工作機會，其中，企業開缺條件「不拘」及「無經驗可」的工作機會數達36萬筆，相較去年的25萬筆，增加11萬筆，年增率達44％，顯示今年企業徵才力道比去年強勁，積極招募新鮮人生力軍。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，行政院主計總處日前公布第一季經濟成長率，大幅上修1.96個百分點，來到8.16％，經濟成長創下10年來最高，雖然近期疫情升溫，但台灣基本面強、體質佳，今年2月、3月景氣燈號連續亮出紅燈，全球供應鏈對於台灣晶片的渴求，科技業接單不斷，晶圓代工產能滿載，也使得企業徵才腳步未歇。

不僅如此，反映在薪資上，1111此次調查發現，企業提供新鮮人的平均薪資為28,402元，是自2011年調查以來的十年新高，並較去年微幅上漲1.05％。其中，「大學」畢業新鮮人平均薪資28,838元，年增3.53％，居各學歷之冠；「碩士」畢業新鮮人平均薪資更是首次突破32K、達32,282元；至於「專科」平均薪資為27,487元。無論專科、大學、碩士學歷，月薪同創十年新高！

上述調查來自1111人力銀行「人資不能說的秘密-企業搶進新鮮人調查」，針對在1111人力銀行徵才的企業會員，進行立意抽樣調查，時間自2021年4月26日到5月4日，總計回收共747份。

(工商 )