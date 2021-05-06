大陸當紅女星秦嵐，因演出《延禧攻略》中「富察皇后」一角而爆紅，溫柔嫻淑形象深植人心，成了眾人公認的白月光，被封為「最美皇后」，她因此戲約不斷，但不忘粉絲支持，經常透過社群分享近照，近日她在微博貼出最新美照，竟是「男友視角床照」，秦嵐清新透明的模樣，讓人讚嘆實在有夠凍齡。

秦嵐最早其實是以「瓊瑤女郎」身分打開知名度，2003年在《還珠格格3》演出「知畫」打開知名度，2007年又接演瓊瑤劇《又見一簾幽夢》，被瓊瑤形容是「天上一顆星，人間一滴淚」，足見其恬靜優雅氣質始終如一。

秦嵐的男友視角床照，對著鏡頭甜笑，眾人都讚絕美。(取材自秦嵐微博)

如今戲約、工作滿檔的秦嵐，仍珍惜著粉絲，經常更新微博，保持互動，她今天(5/6)貼出一系列生活感美照，寫下：「都準備好迎接夏天了嗎？我準備好啦」，照片中秦嵐穿著純白貼身背心搭配牛仔熱褲，展現青春氛圍，而她臉上僅畫了淡妝，卻白皙毫無瑕疵，少女感十足，一點都看不出已經41歲。

秦嵐拍了兩系列照片，其中一組是坐在樓梯木欄杆旁，一頭長髮隨意披散，營造滿滿慵懶氛圍，隨著她變換姿勢，讓纖瘦身材與白皙長腿一覽無遺，畫面美好；另一組照片，秦嵐則是坐在床上，蓋著床單嬉戲，兩組照片都是「男友視角」，秦嵐笑得真心又甜蜜，粉絲看得開心，直讚「這組照片太絕了吧，看起來超級漂亮啊」、「男友視角我又可以了」、「這個視角真的是絕美呀！愛了，愛了」。

(中時新聞網)