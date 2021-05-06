中國國家發改委今日宣布無限期暫停中澳戰略經濟對話機制下的一切活動，對此，中國外交部發言人汪文斌表示，這是因澳洲對中澳經貿、人文等領域合作項目和既有成果變本加厲的限制和打壓，中方不得不做出必要、正當的反應，澳方必須對此承擔所有責任。

汪文斌今日主持例行記者會，被問道此議題，他表示，一個健康、穩定的中澳關係符合兩國根本利益，中澳合作本質上是互利共贏的。同時，相互尊重和良好互信是各國間開展對話和務實合作的前提。

他稱，一段時間來，澳方不顧中方的嚴正立場和多次交涉，濫用所謂「國家安全」理由，對中澳經貿、人文等領域合作項目和既有成果變本加厲進行限制和打壓，嚴重損害中澳兩國互信，破壞了正常交流合作的基礎，中方不得不做出必要、正當的反應，澳方必須對此承擔所有責任。

汪文斌強調，敦促澳方摒棄冷戰思維和意識形態偏見，真正客觀看待中國發展和中澳合作，立即回歸理性、糾正錯誤、改弦更張，「停止針對中澳合作的瘋狂打壓行徑，停止把國家間正常交流政治化、污名化，不要在錯誤的道路上越走越遠。」

(旺報 )