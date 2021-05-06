大陸外交部發言人汪文斌今（6日）主持例行記者會。有記者提問，美國國務卿布林肯近日接受採訪和出席七國集團外長會的時候都表示，美國的目的不是試圖遏制或者壓制中國，而是努力維護以規則爲基礎的國際秩序，當任何國家挑戰這種基於規則的秩序的時候，美國都會捍衛秩序，請問中方有何評論？

汪文斌回應道，美方所說的以規則爲基礎的國際秩序，本身含糊不清，遮遮掩掩，難以得到廣泛的認可。

汪文斌表示，如果美方所說的規則指的是美國一家定的規則，那就不能稱之爲國際規則，不過是霸權規則，只會遭到世界人民的反對。如果指的是美國和少數國家定的規則，那也不能叫做國際規則，而是小圈子規則，違反民主原則，世界上大多數國家都不會接受。只有以《聯合國憲章》和國際法爲基礎的國際秩序，才符合國際社會的共同利益。如果美方能夠認同、接受、遵守這樣的秩序，我們表示歡迎。

汪文斌指出，涉疆、涉港問題純屬中國內政，美方以所謂人權爲藉口，對中國進行非法制裁，尤其是依據謊言和謠言無理打壓新疆的企業，這是對中國內政的粗暴干涉，更是對國際秩序的肆意破壞。美方應當言行一致，將不尋求遏制和壓制中國的表態落實到行動上，而不是打著規則的幌子，破壞國際法和國際秩序。

(旺報 )