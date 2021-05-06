為了推動溫室氣體減量，汰換舊機器設備，中油今（6）日宣布，完成2021年度第1期無擔保公司債定價作業，發行總金額為台幣232.5億元。其中5年期固定年利率0.42％、7年期固定年利率0.45％、10年期0.52％。

中油表示，本期公司債係委託證券承銷商等19家金融機構洽商銷售。主要是要順應全球減碳趨勢及溫室氣體減量的推動，持續新建及汰換機器設備，穩定油氣供應之重任。

(中時 )