推動溫室氣體減量 中油發行232億公司債 17:332021/05/06 中時 王玉樹 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 因應溫室氣體減量，中油今宣布發行232.5億元公司債。（圖：取自中油） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 為了推動溫室氣體減量，汰換舊機器設備，中油今（6）日宣布，完成2021年度第1期無擔保公司債定價作業，發行總金額為台幣232.5億元。其中5年期固定年利率0.42％、7年期固定年利率0.45％、10年期0.52％。 中油表示，本期公司債係委託證券承銷商等19家金融機構洽商銷售。主要是要順應全球減碳趨勢及溫室氣體減量的推動，持續新建及汰換機器設備，穩定油氣供應之重任。 遠傳電信發行100億元無擔保普通公司債 振興醫院引進「會呼吸」磁振造影 全力推動心臟健檢 (中時 ) #推動 #溫室氣體 #減量 #中油 #公司債 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 國泰金 蟬聯亞洲傑出公司治理獎 蔡宏圖 二度勇奪亞洲企業領袖獎 04:102021/05/06 話題觀察 新竹縣市經濟旺 奪全國金牌獎 04:102021/05/06 地方新聞 蔡壁如批三接外推方案分裂環團 要求政院辦公聽會 10:202021/05/05 政治 《通信網路》宏達電4月營收月減、年增 挾母親節檔期拚業績 17:222021/05/06 財經 台南市首創雙語輔導團 要當推動雙語教育的先行者 17:422021/05/06 寶島 一夜加不到98無鉛車主崩潰 中油：將調整檢修作業 20:482021/05/05 生活 資安即國安 四年砸83億做大產業 04:102021/05/06 財經要聞 護藻礁 蘇揆稱已釋最大誠意 燦認最佳方案 04:102021/05/05 焦點要聞 新竹縣市經濟發展榮獲全國金牌獎 交通有待加強改善 17:352021/05/05 生活 《金融》凱基銀獲首批社會責任債券發行資格 規模7億元 12:502021/05/05 財經 《國際金融》瑞士醫療新創MindMaze尋求SPAC合併 那指上市籌資 12:332021/05/06 財經 財經熱門新聞 丟掉大陸市場台灣經濟完了？謝金河：這國給我們上了一堂課 - 財經 台積電又詭見587 專家：彈回這價位先砍掉 - 財經 友達400億大型聯貸案 啟動 - 財經要聞 - 工商時報 股市新手見回檔抱545萬進場 買房頭期款掰了 - 財經 台積電南京擴產 陸專家引戰掀熱議 韓媒警告三星躲不掉 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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