明台高中6日上午舉辦「明台高中烘焙科母親節蛋糕發表會暨成果展」，除烘焙科才藝，表演技術科也演出嘻哈雙人舞超吸睛。（明台高中提供／黃國峰台中傳真）

明台高中6日上午舉辦「明台高中烘焙科母親節蛋糕發表會暨成果展」，烘焙科同學，製作「復古奶油霜蛋糕」簡約宮廷感，色香味俱全，讓人直流口水。（黃國峰攝）

畢業季到了，明台高中烘焙食品科畢業班感謝師長父母親教養之恩，6日上午舉辦「明台高中烘焙科母親節蛋糕發表會暨成果展」將所習專業成熟的烘焙手藝精采呈現，邀請、師長、父母家人、畢業國中校長主任老師們一同見證烘焙科的專業表現，也祝賀天下所有母親，母親節快樂。

明台高中林承峯副董事長表示，明台今年乙級證照再創新高，有烘焙、飲料8位同學考取乙級證照，技藝競賽全國冠軍，幾位同學在母親節前夕秀才藝，示範最火紅、最夯的「復古奶油霜蛋糕」裝飾開場，它的色是厚厚鮮奶油、整齊擠花豎立鋪滿整個蛋糕體，結合色彩、妝點塑造簡約的宮廷感，將奶油霜運用不同花嘴擠出多樣造型，製作時需高度專注力和穩定度。

另外表演技術科演出嘻哈雙人舞超吸睛，烘焙科同學帶領家長動手體驗蛋糕裝飾，氣氛溫馨歡笑聲不斷。還有特別為母親健康設計低糖高鈣芝麻養生蛋糕、高纖雜糧胚芽蛋糕等，將三年所學展現在布朗尼蛋糕、雪球、達克瓦茲、瑪德蓮蛋糕的伴手禮盒中，以感恩的心獻給的師長和家長，祝賀天下所有母親，母親節快樂。

明台高中副董事長林承峯表示，校方重金打造符合勞動部乙、丙級烘焙食品檢定的烘焙實習教室，推動烘焙食品技術士檢定即測即評與在校生檢定，原地練習、原地考證，締造明台今年傲人成績，5月29日星期六上午9點30分明台高中將舉辦入學說明會，各科預備豐富多樣體驗活動，歡迎國中畢業同學及家長參加。

(中時 )