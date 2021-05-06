光學元件廠—亞洲光學(3019)鎖定3D LiDAR、手機光學連續變焦鏡頭及AR鏡頭開發新產品，目前已開發出8到10倍光學連續變焦鏡頭，並已開始送樣認證，受惠於各產品訂單熱絡，亞光不僅第2季營運看好，全年亦可望有不錯表示，亞光董事長賴以仁表示，如果全球沒有重大變化，今年營運展望樂觀。

亞光今天下午舉行法說會，由賴以仁親自主持，智慧型手機市場成長趨緩，智慧型手機品牌廠希望透過提升照相功能吸引消費者選購，除高畫素、大光圈及全螢幕，具光學連續變焦功能鏡頭獲得各大手機品牌廠青睞，日前Sony發表Xperia 1 III採用全球首款結合潛望式望遠變焦鏡頭，而亞光則是以自身非球面模造玻璃(GMP)量產、鍍膜及鏡片切邊等光學核心技術，開發G+P鏡頭、前置超微小鏡頭、手機變焦鏡頭用稜鏡，並打造世界最高光學性能、最小體積、最快速度變焦AF及OIS的3到10倍G+P潛望式光學連續變焦鏡頭，目前已開始送樣各大手機品牌廠，希望有機會能切入旗艦機種。

賴以仁表示，傳統高倍數連續變焦鏡頭是用軟體搭配廣角的數位變焦，目前各大手機廠均希望能在旗艦機種導入光學連續變焦，但這樣技術很困難，亞洲光學有做數位相機光學連續變焦的經驗，且公司在非球面模造玻璃磨練多年，新開發的8倍到10倍G+P光學連續變焦鏡頭不像其他鏡頭僅是固定焦點變焦，而是任何倍率都可以光學變焦，也因使用GMP，亦可避免溫飄造成的失焦問題，目前此鏡頭已送樣各大手機品牌廠測試，獲得不錯的反應。

除高階鏡頭開始送樣，電動車滲透率提升，且自駕車時代來臨，亞光亦以自身多年車用鏡頭經驗跨入3D LiDAR，而公司也看好AR鏡頭未來可以取代許多手機功能，目前亦已投入開發。

由於各項產品需求暢旺，亞光第1季業績在淡季交出旺季水準，第1季合併營收為47.28億元，季增8%，年成長62%，營業毛利為9.66億元，季增22%，年成長146%，單季合併毛利率為20.4%，年增6.9個百分點，營業淨利為4.47億元，季增59%，年成長616%，稅前盈餘為4.48億元，年成長1648%，稅後盈餘為3.04億元，季增93%，年成長366%，為96年以來同期新高，每股盈餘為1.08元。

就各產品來看，瞄準器及雷射測距儀各約佔第1季營收12%，CIS約佔22%，光學元件(光通訊,車載鏡頭)約佔41%，精密元件約佔9%，數位相機約佔4%。

展望第2季，亞光董事吳淑品表示，目前訂單熱絡，各產品線都很不錯，其中菲律賓廠區的瞄準器出貨大幅成長，影像感測器訂單大於產能，目前亦持續擴產，預計6月年產能將從去年底的3200萬套拉升至3800萬套，雷射產品看起來訂單旺盛，光學元件亦呈現很熱絡，第2季展望樂觀。

賴以仁表示，雖然緬甸政局有變，但工廠運作正常，只是進出口效率較差，如果沒有重大變化，今年展望很樂觀。

(時報資訊)