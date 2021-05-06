葡萄王(1707)三大事業體齊揚，帶動4月營收重返雙位數成長，4月營收7.63億元，年增13.33%，前4月達27.35億元，年增1.97%。

母公司台灣葡萄王維持續航力，4月營收年增36.75%，前4月年增42.44%。主要成長動能來自母親節檔期活動，結合主力藥妝通路提前開跑預售，明星產品薑黃系列持續搶攻瘦身市場，銷量加溫。海外代工部份，4月較去年同期達三位數成長，年增113.09%，1~4月累計85.7%，目前維持良好接單及穩定出貨，將持續貢獻整體營收成長。

上海葡萄王4月營收月增39.57%、年增14.85%，累計1-4月年增27.12%。令人可喜的是，原本二代接班前累積虧損近1.7億人民幣的上海葡萄王，終於在今年Q1轉成為累計獲利。目前整體接單狀況良好，配合客戶520及618的銷售規劃，工廠於五一連假期間加班生產，以滿足客戶需求，5月份月增、年增維持成長樂觀可期。

子公司葡眾，第一季表現受去年同期疫情爆發，會員產品存貨需求增加，導致基期條件相較高，影響整體營收表現。不過3月開始已逐漸恢復成長動能，4月份受惠會員衝聘效應發酵，業績創下自去年3月份疫情嚴峻以來，第一次突破雙位數成長，年增11.06%，延續會員衝聘期活動高潮，可望持續推升Q2營業表現。

葡萄王今日推出年度新品－超越奇蹟鹿胎盤馥活膠囊，以20倍濃縮鹿胎盤萃取物，添加葡萄王獨家技術拾光活菌B.lactics，希望搶攻熟齡族族群對美容調理和保養的需求商機。

(時報資訊)