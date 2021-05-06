TPK-KY(3673)今天召開線上法說會，由於第2季為傳統淡季，受到客戶、產品轉換影響，預期單季營收季減10～15％，但平板電腦、NB需求暢旺，表現可望優於第1季，帶動ASP的提升，營益率與第1季持平。

宸鴻也公布4月營收，單月營收91.17億元，月減4.1％，年減16.7％。第2季進入傳統淡季，客戶新舊產品正逢轉換期，但因平板電腦、NB出貨量增加，應可抵消部分手機訂單的流失，會努力讓影響降當到最低，單季營益率希望維持上季水準。總經理兼執行長謝立群表示，自第2季到年底，除了手機產品線以外，其他各產品線的表現都有機會略優於去年同期。

新產品部分，自去年第3季公司開始投入3D列印產品，初期主要生產製作高級運動鞋的零件，並於去年第3季量產，今年產品線擴大到頭盔內襯、腳踏車坐墊等，今年3D列印收入會比去年好，但整體營收占比還不高，對獲利貢獻度也低。

有關奈米銀觸控方案，有分析師指出，宸鴻奈米銀可望打入美系客戶2023年摺疊手機供應鏈。但宸鴻表示，現階段奈米銀觸控主要應用在大尺寸觸控螢幕，像是教育電子白板等等，中小型產品仍在開發階段，其中摺疊觸控手機螢幕是未來的機會之一，但還沒有具體量產時程。

(時報資訊)