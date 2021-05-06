聯詠(3034)今日舉辦法人說明會，副董事長王守仁表示，現在產能的確非常吃緊，整體產品需求非常強勁，預計在庫存未補上前，需求都會非常強勁，且現在看來，「明年產能的增加非常有限！」

王守仁表示，目前看到8吋、12吋都非常吃緊，一方面來自需求增加，加上過去這部份產能增加有限，目前預估會一路吃緊到年底，甚至到2022年都會不足，以8吋來說，今年的擴產有限，看到很多8吋都是以12吋為替代，希望明年8吋有機會有開出新產能，且不只是晶圓，最近也看到很多零組件出現長短腳狀況，聯詠會持續優化產品組合，會朝向有利於客戶長期發展的方向去調整。

王守仁表示，聯詠今年產能預估僅可以相較去年微幅增加，無法取得聯詠所需求的量，下半年也僅會相較上半年微幅增加。至於是否會有OverBooking(重複下單)的狀況，他表示，OverBooking是一個產業正常狀態，現在客戶需求強勁，但零組件持續短缺，也使得許多長短腳狀況無法形成有效的產能，目前庫存處於健康狀況，供應仍無法滿足訂單需求。

王守仁表示，聯詠終端客戶均持續希望聯詠可以用長期角度維持供應，聯詠已經提前和供應鏈討論明年的產能計畫，但估計「明年產能的增加非常有限」；還有OLED需求在手機、AR/VR等需求持續增加，客戶也都希望聯詠可以長期穩定的供應，目前也和供應鏈商討，期望可以在供應鏈和客戶之間打造長期穩定的關係，創造三贏。

王守仁表示，現階段看到手機、電視、NB、平板、車用需求都很強勁，預計第二季SOC(系統單晶片)、LDDIC(大尺寸面板驅動IC)、SMDDIC(小尺寸面板驅動IC)都會有20%以上的成長，短期內不會下來，惟因為產能緊張，無法滿足所有客戶需求，產能仍會限制到成長率，在庫存未補上之前，需求都會非常強勁。

王守仁表示，TDDI在過去1~2季，因為成本上升且需求強勁，聯詠也在售價也進行調漲，漲價的幅度，主要還是看供應和需求，隨著市場做動態調整，第二季出貨量應該會和第一季持平，全年因為受限產能，恐只能略增。

OLED方面，因為5G市場需求不錯，對於OLED需求殷切，也有更多的新產品採用OLED，聯詠OLED下半年出貨會比上半年好，第二季僅會相較第一季微幅增加，重點成長應該落在下半年，且因為現在產能吃緊，故有利於OLED維持售價水準。至於OLED TDDI，目前已經驗證到一個階段，預計第三季可以送樣，明年有機會進入量產，但主要還是要看面板廠驗證以及手機廠Design In的狀況。

車用Design部分，王守仁表示，目前車用市場需求很強，除的Pure Driver外，客戶對TDDI的需求也已經出現，這樣的狀況預計短期不會改變。

聯詠光學指紋辨識IC將自本季開始對大陸智慧機ODM廠出貨，儘管該市場競爭激烈，但聯詠看到現在產能緊張，加上光學指紋辨識IC售價也不錯，故短線對價格應該不會有明顯影響。

談到印度新冠肺炎疫情沿嚴峻，王守仁表示，現在觀察到確實對生產、消費面出現小部分影響，當地手機銷售有下降，但因為印度僅佔全球部份百分比，故對整體市場影響不大。

(時報資訊)