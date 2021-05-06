嘉義縣政府與玉山銀行一起推動閱讀，打造多元學習、舒適自在閱讀空間，今日由嘉義縣縣長翁章梁、玉山銀行董事長黃男州共同啟用嶄新的「嘉義縣圖書館兒童閱覽室」，現場伴隨玉山合唱團、新港國小合唱團的祝福歌聲，以及梅北國小小夯爐劇團的戲劇演出，為孩童開啟閱讀的新體驗。

翁章梁表示，在積極推動閱讀策略下，今年在國家圖書館「閱讀風貌調查」中，嘉義縣獲得「整體閱讀力躍升城市」第一名，我們也不斷思考，如何改造及改善圖書館，感謝玉山銀行為縣圖兒童閱覽室挹注資源，先讓孩童有一個好的閱讀環境，縣圖也爭取到教育部的補助款，包含規劃單一入口、改善成人閱讀區，我們相信，未來搭配館方所推動的各種閱讀活動，縣圖會是民眾教育學習、知識獲取的重要場域。

黃男州表示，閱讀習慣的養成，需要長期投入資源，創造孩童親近書本的環境，讓孩童從喜歡來圖書館、喜歡閱讀到愛上學習，閱讀累積的知識能夠成為孩童一輩子受用無窮的寶藏。玉山在2007年投入玉山黃金種子計畫，改善偏鄉小學圖書館的環境，從第一座嘉義雙溪國小的玉山圖書館開始，目前在全台已有160座玉山圖書館。這次投入嘉義縣公共圖書館，期待能夠照顧更多的小朋友，培育更多未來的希望種子。

全新打造的嘉義縣圖書館兒童閱覽室融入在地特色與藝術人文，主要設計元素包含：森林小火車、林木、雲海、小動物，打造活潑有趣、在山林間享受閱讀的空間，啟用當天還展出許多享譽國際的台灣前輩畫家之雕塑、油畫等作品，讓大家去欣賞感受藝術的美好。圖書館館內也規劃有嬰幼兒閱讀區、多功能學習區、親子共讀區、故事屋、自習區，以孩童為核心的設計，滿足每個年齡層小朋友的需求。玉山長期深耕學童教育，期待透過閱讀，讓孩子擁有夢想的翅膀，也開啟通往世界的門窗。

(中時 )