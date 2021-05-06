克服不孕，過人生第一個母親節。高雄醫學大學附設中和紀念醫院婦產部6日分享二名長期不孕、子宮內膜異位腫瘤女性配合院方試管療程、順利求子案例，母親節前夕帶來暖心的故事。

住在離島的呂小姐34歲結婚，婚後4年一直無法受孕，為此走訪各大醫院、做了無數不孕症檢查，也進行過子宮腔內人工授精治療都無成果。2019年3月呂女到高醫婦產部求診，嘗試試管嬰兒治療。高醫生殖醫學科主任蔡英美為她取11顆卵及６顆囊胚，接著做子宮鏡內膜治療，再植入胚胎。

呂女為了求子，一星期需搭機來回高雄3次。取卵當日還遇到豪雨，胚胎植入手術那天又遇颱風，求孕過程堪稱刻骨銘心，最後終於順利懷孕。

印尼籍的娜娜和先生一起到高醫大就讀護理研究所，結婚不孕3年半，在印尼求診未果。2019年、34歲在高醫求診時聽從醫師建議、做人工授精或試管療程，也順利懷孕。

娜娜懷孕後先後克服先兆性流產、糖尿病，經飲食及藥物控制終於順利生產。娜娜特別為寶寶取個小名「高」，紀念在高雄、高醫出生的辛苦故事。

高醫附設中和紀念醫院副院長楊仁宏表示，台灣生育率愈來愈低，每年100名新生兒中，就有5至6個試管寶寶。不孕症夫妻可透過院方試管嬰兒、顯微受孕、胚胎著床前基因診斷、內膜窗期評估、習慣性流產跨團隊照顧等專業，有機會順利圓夢。

蔡英美表示，年紀小於35歲且不孕時間少於5年者，則可做刺激排卵加人工授精。人工授精仍不懷孕者，可做試管療程。高齡、不孕時間長者，則建議及早做試管治療。內膜異位症患者，更可透過試管療程早日懷孕，一圓當媽媽的夢想。

(中時 )