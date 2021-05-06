科技部即將進行轉型，回復過去國科會形式，由政委兼任主委，名稱為科學及技術委員會。立委質疑，這與行政院科技會報辦公室的任務重疊，是疊床架屋。

科技部長吳政忠表示，轉型後是由政委兼任主委，把科技政策提高到國家高度，協調數位發展部等部會的科學業務。組改為國科會後，科技會報負責上位協調，國科會還要負責執行。

另外，科學技術委員會將有「擘畫科技政策」、「支援基礎研究」、「推動創新創業」及「完善科學園區」等四大任務。

(工商 )