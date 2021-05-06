美國空軍在星期三進行了1次義勇兵3型(Minuteman III)洲際彈道飛彈的例行試射，不過這一次失敗了，飛彈尚未發射，在地面的準備程序階段就趕緊喊停。

軍事網(Military.com)報導，美國空軍全球打擊司令部(AFGSC)說，「故障原因正在調查中...發射之前必須全部符合操作安全參數，正是因為有些數值與標準值有偏差，所以決定停止。 官員們正在評估，何時安排新的發射時間。」

在2018年，也曾發生義勇兵3型試射失敗，當時是已經發射升空，飛行過程出現數據偏差，基於安全問題手動引爆。當時的新聞稿說：「1枚升空的義勇兵3型在飛行中被摧毀。因為飛行中出現一個異常現象，可能會造成後續的不安全。」

義勇兵3型是美國空軍現役唯一的陸基型洲際彈道飛彈，於1970年就開始服役，至今已超過50年。

五角大廈已經委託諾斯洛普格魯曼(Northrop Grumman)公司開發下一代洲際彈道飛彈，不過研發費用相當昂貴，專家表示，僅基礎設施、地面戰略威懾計劃就可能要耗資850億至1000億美元。

正因為發展新飛彈很貴，因此有些參議員主張，那就放棄陸基彈道飛彈吧! 「戰略鐵三角」少了一樣也沒有關係，憑著彈道核潛艦和戰略轟炸機，美國依然有著堅實的核威懾力量。

剛離開發射窖的義勇兵3型。(圖/美國空軍)

但是高級軍事官員認為，「戰略鐵三角」缺一不可，少了陸基洲際彈道飛彈，戰備壓力就會加重到潛艦和轟炸機部隊。

美國空軍戰略核威懾副參謀長詹姆斯·道金斯中將(James Dawkins)在上個月表示，要是讓戰略轟炸機組員擔任核打擊戰備，等於是要他們時刻保持警惕，以隨時發出轟炸通知，部署核彈，這將需要大量增加資源。

此外，為了飛行任務，確保轟炸機能夠有充分的燃料，連帶著空中加油機也必須隨時待命。

道金斯說：「雖然聽起來真的很簡單，但是，讓轟炸機持續處於警戒狀態，並不是容易的事。」

(中時新聞網)