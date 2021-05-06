華航機師、諾富特機場飯店群聚延燒，台北市長柯文哲以醫師之資批評中央，指航空人員施打疫苗順序應放在首位，遭中央疫情指揮中心專家、感染科醫師李秉穎反嗆，各國都將醫護擺第一，台灣若將機組員放首位「會被國際笑」。台北市長黃珊珊今護航，指機組員未在居家檢疫14天的防線內，風險自然比醫護高，既然中央放寬機組員入境檢疫時間，疫苗政策理應跟著調整。

台北市流行疫情指揮中心今下午召開記者會，由台北副市長兼副指揮官黃珊珊及衛生局長黃世傑出席。媒體問及，日前柯文哲主張疫苗接種順序應讓航空機師、機組員提前，卻遭防疫專家李秉穎酸馬後砲，強調世界各國無人將航空人員接種順位調得醫護還優先，感嘆眾人眼看機師發生染疫事件，卻遺忘年初才爆發的桃園醫院群聚事件。

黃珊珊說，台灣防疫做得好，很大因素在於邊境管制及檢疫政策，特別是為期14天的居家檢疫政策這條防線。但機師事件凸顯出的問題是，航空人員因貨運需要，檢疫天數不斷下修，從14天一路降到3天再外加部分措施，明顯在這條防線之外。

黃珊珊認為，一般人在檢疫期間，若出現陽性反應會前往防疫專責醫院，陰性則會回到社區，但機組人員明顯不同，從一般的14天，再到1月1日的7加7，甚至是4月15日的3加11，檢疫政策變化同時，卻沒同步調整疫苗順序，就容易造成社區破口。

至於醫護與航空人員的風險比較，黃珊珊說，醫護雖然有一定風險，但仍被第一道防線守著，機組人員卻無這條線，因此就台灣狀況來說，機師風險明顯比醫護高，因為台灣境內守的太好，因此無法和國際並列比較。

黃世傑也說，防疫工作是中央與地方合作，相信地方提出意見後，中央應該很樂意調整，至於國際上會不會笑台灣，因為世界疫情慢慢嚴重，「會笑我們的地方應該很少」，他個人覺得台灣應該因疫情變化來做調整，因此他認為機組人員順位調到第3也是可以，現在疫苗也夠打，但重點是能不能拿到更多、更好的，鼓勵全國普遍施打。

(中時 )