根據主計總處公布的3月失業率為3.67%，較2月下降0.03個百分點，勞動市場屬於穩定狀態，畢業季將至，今年有近28萬大專校院畢業生準備投入就業市場，根據1111人力銀行的調查顯示，雖然國內疫情拉警報，但仍有近8成(79.2%)企業積極招手新鮮人，相較於去年6成，明顯高出20%；且從1111人力資料庫顯示，目前有58萬筆工作機會，其中企業開缺條件「不拘」及「無經驗可」的工作機會數高達36萬筆，相較於去年的25萬筆，激增11萬筆，說明今年企業徵才力道強勁，積極招募新鮮人生力軍！

調查也發現，企業提供新鮮人的平均薪資為28,402元，較去年微幅上漲1.05%，其中「大學」畢業新鮮人28,838元，漲幅3.53%居各學歷之冠，其次「碩士」畢業新鮮人也有32,282元，薪資漲幅2.59%，「專科」畢業生僅小漲2.24%，可拿到27,487元。整體而言，新鮮人起薪已經擺脫上不去的陰霾，隨著台灣亮眼的經濟成長率，刺激企業「墊薪搶才」。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，根據行政院主計總處日前公布第1季經濟成長率，大幅上修1.96個百分點，來到8.16％，經濟成長創下10年來最高；雖然台灣疫情升溫，但台灣基本面強、體質佳，今年2月、3月景氣燈號連續亮出紅燈，全球供應鏈對於台灣晶片的渴求，科技業接單不斷，晶圓代工產能滿載，致使企業徵才腳步未歇。

築間餐飲集團董事長特助李晨馨表示，集團目前正招募各類菁英，從門店同仁到儲備幹部均有開出職缺，基本起薪30,000元、儲備幹部43,000元起跳。集團積極培訓新人成為餐飲尖兵，今年第1季有超過80位以上同仁晉升，例如一位不到30歲的區主管，加入集團僅短短1年，月薪逼近50,000元。還有未滿1年的同仁，從服務專員一路晉升到襄理，薪資漲幅高達19%，歡迎願意接受培訓且嚮往餐飲業的求職者加入團隊。

為協助新鮮人瞭解企業的評價並汲取相關應徵者經驗，1111人力銀行「面試經驗暨工作甘苦談」即日起展開面試經驗大募集，徵稿面試心得、工作經驗及應徵技巧，歡迎網友分享工作經驗及職場甘苦，提供求職者參考，稿件一經採用即可獲得1000元稿費，活動時間到5月底截止。

(中時新聞網)