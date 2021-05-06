全球晶圓代工龍頭台積電日前宣布將在南京12吋晶圓廠新增一條28奈米製程生產線，預計耗資800億元新台幣，引來部分大陸通訊專家質疑，台積電利用當地充沛的水、電資源擴產成熟製程，將對大陸晶圓代工產業造成衝擊，引發討論。韓媒分析，三星電子恐怕也會面臨類似爭議。

台積電創辦人張忠謀在2019年指出，台積電在平和時期作為全球供應鏈的一環就好，但在亂世之下，將成為兵家必爭之地。據《金融時報》曾報導，半導體研究公司VLSI Research執行長Dan Hutcheson表示，台積電打造出的「矽盾」，讓台灣半導體技術成為對抗大陸的重要防衛工具，美國沒有失去台灣的本錢。

張忠謀在日前演講提及，從國防至工商業到日常生活，無處不需要半導體，人才是台灣發展半導體產業的優勢，更是受到12萬名台積電前後員工努力，以及政府、社會的支持，大陸半導體產業砸大錢拚命追趕，還是差台積電5年以上的技術水平，但一定要小心三星電子這個強勁對手。

台積電日前核准資本預算28.87億美元、約折合新台幣793.925億元，用以投資28奈米成熟製程產能，將在南京廠擴產，預計擴增月產能達4萬片。不過，大陸專家認為，台積電擴大生產28奈米製程，可能讓包括大陸晶圓代工龍頭中芯國際等大陸本土晶片製造業者面臨強大壓力，甚至批評台積電遵守美國禁令，不出貨給華為等陸企先進製程晶片。但實際上，中芯國際同樣遵守美國禁令，不再出貨給華為如14奈米製程晶片。

韓媒《BusinessKorea》報導，台積電這項投資引發兩岸許多不同討論聲浪。報導指出，台灣被夾在陸美科技爭霸之間，台積電配合赴美設廠，4月美國政府將大陸IC設計廠飛騰列入實體清單，台積電馬上停止供貨。

業界人士指出，三星可能會面臨同樣問題，例如美國政府加緊制裁，從IC設計、晶圓代工業者，甚至延燒至記憶體生產，三星這家全球記憶體巨頭可能遭到美方壓力，要求三星停止供貨給大陸業者。由於三星在西安設有NAND快閃記憶體工廠，以及蘇州半導體封裝工廠，甚至在2020年大陸市場占南韓晶片出口額4成，若陸美對抗愈發激烈，難保不會有選邊站的困難出現。

據《南華早報》報導，光是2021年3月南韓半導體出口，60%銷往大陸市場，去年上半年，大陸取代北美成為三星最主要的業績來源，占三星總營收27%，儘管三星與南韓無意選邊站，但南韓業界擔憂，晶片已經不只是經濟議題，更成為地緣政治間的角力戰。

台積電在去年宣布赴美國亞利桑那州投資120億美元，預計在2024年量產5奈米製程，預估月產能2萬片晶圓。今年2月，台積電董事會宣布，將投入186億日圓赴日設立材料研發中心，甚至連歐盟都邀請台積電、三星赴歐洲建立先進製程的生產線，代表全球各地區的主要經濟體都意識到全球化供應鏈的缺陷，想在當地建設半導體供應鏈，自保晶片來源不會因地緣政治風險升溫而斷鏈。

(中時新聞網)