由中視慈善愛心基金會主辦、中國時報承辦的「為榮家獻唱」歌唱會，6日在新竹榮民之家登場。（陳育賢攝）

由中視慈善愛心基金會主辦、中國時報承辦的「為榮家獻唱」歌唱會，6日在新竹榮民之家登場。（陳育賢攝）

為讓榮民長輩們感受母親節佳節歡樂氣氛，中視慈善愛心基金會特別委由中國時報承辦一列系關懷與佳節同歡活動，6日並在新竹榮民之家舉辦「為榮家獻唱」歌唱會，邀請到多位知名藝人為榮民長輩獻唱，場面相當溫馨與歡樂。

由財團法人中視慈善愛心基金會主辦、中國時報承辦的「為榮家獻唱」歌唱會，昨天在新竹榮民之家登場，新竹榮民服務處主任陳桂美表示，為對勞苦功高的榮民致意，中視慈善愛心基金會每年在3節等重要節日，均會率團至榮家載歌載舞，與住民長輩同歡。

今年選在母親節前夕為住民長輩獻唱，包括司馬三三、唐玲、康雷、澎澎、小陶子等資深藝人，紛紛獻唱多首動聽歌曲，精彩歌藝博得滿堂住民長輩喝采，場面相當熱烈，老伯伯與住民們都度過1個歡樂的午後。

另外，新竹榮家也趁這個機會發表「新竹榮家家歌」，這首家歌是由李純美作詞作曲，由高齡92歲住民馮伯清老伯伯改編。

陳桂美說，馮伯清伯伯是1929年出生於上海浦東，後隨軍來台，於空軍服役時在美軍顧問團任職，美軍顧問團結束在台任務之後，也跟隨到美國持續工作至退休，前後長達45年。

歌唱是馮伯伯與生俱來的天賦，也是自小的興趣。在入住榮家前，他曾在長庚養生村住了10年，當時積極籌組頑童合唱團，是合唱團的創始團長，帶領合唱團練唱、表演，並屢屢得獎。

今年，馮伯伯特地將李純美所作的詞曲改編，作成「新竹榮家之歌」送予新竹榮家，讓榮家相當激勵、感動與感謝。

新竹榮家指出，李純美是留學英國的音樂碩士，與馮伯伯是在頑童合唱團創始初期認識的，李純美獲邀指導合唱團，並有了這支歌曲的交流因緣，在馮伯伯夫妻遷至新竹榮家後，李純美也多次拜訪探視，兩家人情誼深厚。

(中時 )