苗栗縣公館鄉一名34歲男子，平日都在中國大陸工作，今年4月25日由大陸返台入境，回到公館老家進行14天居家檢疫，不料卻在6日下午被家人發現猝死，一度引起外界恐慌，經衛生局會同檢警到場相驗後，確定是男子是輕生身亡，與疫情無關，至於輕生動機正由檢警調查中。

家住苗栗公館的34歲男子，平日都在中國大陸工作，疫情爆發時，並未返鄉續留大陸，直到今年4月25日才搭機由大陸返台入境，依照規定搭乘專車回到公館自宅，進行14天居家檢疫，檢疫解除日為5月9日。

衛生局表示，男子在居家檢疫期間，村幹事都依照規定執行例行性訪查，整個過程中，個案從未向村幹事說明有身心病痛或困擾。

6日下午，家人赫然發男子猝死在家中，立即通報衛生及轄區分駐所，外界聞訊後一度爆發恐慌，以為是因疫情造成暴斃。

經衛生局派員會同警分局人員到場調查，初步確認是男子輕生，與疫情無關，後續將由司法相驗及採檢送驗，衛生局並安排男子居所進行環境清消，家屬部分則轉請心衛中心安排心理關懷。

★中時新聞網關心您：再給自己一次機會

自殺防治專線：1925（依舊愛我）24小時服務

生命線：1995

張老師專線：1980

(中時 )