搶端午節粽禮商機，國泰飯店觀光事業旗下的旗艦品牌COZZI Blu和逸飯店．桃園館即日起至6月12日推出「粽情和意」端午禮盒，由館內星級餐飲主廚團隊手工包製，打造創意、台式、麻香、甜粽等多款風味粽子，每組7入，原價1,580元，凡於5月15日前預訂、付款即可享85折早鳥優惠。除了粽子禮盒外，COZZI Blu也同步祭出館內川揚料理中餐廳「逸薈軒Yi Hui Xuan雙醬禮盒」，內含「古城牛肉醬」及「成都辣椒醬」各乙罐，每組640元。

為搶攻大桃園地區節慶外帶商機，COZZI Blu首次推出「粽情和意」端午禮盒，由飯店行政主廚邱有彬領軍中宴廚餐飲團隊，手工包製、遵循古法加入創新元素，標榜讓消費者在家也能品嘗奢華端午粽子饗宴。禮盒內包含「麻辣牛三寶粽」、「澎派台式海味粽」、「桂花豆沙湖州粽」各兩入，還有超豪華「鮑魚伊比利豬肉粽」乙顆。即日起預訂「粽情和意」端午粽子禮盒，每組7入，甜、鹹、麻、香、辣口味一次擁有、另贈保冷提袋，原價1,580元，凡於5月15日前預訂付款即可享85折早鳥優惠。

COZZI Blu川揚料理中餐廳也推出「逸薈軒Yi Hui Xuan雙醬禮盒」由飄香數十載、循川味傳統手工製作的「古城牛肉醬」及「成都辣椒醬」兩罐組成，一組兩入640元。

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