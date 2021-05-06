台睿(6580)敗血症藥物Rexis(瑞克西)收案進度順利，目前已收案達310人，目標今年將完成330人收案，明年中有機會解盲，另外，口服抗癌藥CVM-1118與蕾莎瓦(Nexavar)併用治療肝癌，已與三家大陸公司洽談合作事宜，董事長林群指出，其中有兩家很有機會，有可能合作在大陸區進行二期臨床試驗。

台睿敗血症藥物Rexis(瑞克西)預期將收案330人，目前已收案達310人，目標今年將完成收案，力拚明年中解盲，希望能在2023年拿到藥證上市，可望成為全球首個上市的敗血症藥品。敗血症治療一次需要打2針，需治療14次，將對台睿營運產生不小的貢獻。

台睿口服抗癌藥CVM-1118可用來抑制癌細胞的轉移，目前有二項臨床試驗在二期階段，在治療晚期神經內分泌癌的試驗，只在台灣收案，原本只和三家醫學中心收案，目前已新增4家醫院收案，預期將招收36人，目前已收案10多人。

台睿口服抗癌藥CVM-1118與蕾莎瓦(Nexavar)併用治療肝癌，預計將收案40人，目前已和3個大陸公司洽談合作，其中有2家合作機會蠻大的，未來有機會一起在大陸進行二期臨床試驗，也能做其他適應症的試驗，完成後再對外授權。

(時報資訊)