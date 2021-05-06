圓展(3669)今日發表兩款全新視訊會議設備，4K視訊會議系統AVer VB130以及USB雲端視訊會議攝影機AVer CAM130。疫情的影響下，混合辦公以辦公室為基礎，但保留更多的靈活與彈性，已經成為未來工作的新常態。這也是圓展今年專注於混合辦公、居家辦公(Work-from-home，WFH)的需求，推出適合的視訊會議設備，滿足不同形式的會議需求。

VB130 Video Bar在上市前已備受期待，專為小型會議空間所設計，是All-in-One一體成形4K視訊會議系統，除了內建喇叭麥克風外，更擁有全新「智能感光照明技術」，能自動偵測環境光源，並以AI技術調節攝影機燈光及色溫，以補足臉上不均勻的光線，也可以消除螢幕反射的藍光，不論在任何辦公空間，甚至在家辦公，都能維持專業及好氣色。

外型精巧的CAM130擁有4K超廣角鏡頭，成為居家辦公或小型會議室的要角。CAM130也擁有「智能感光照明技術」，不論在任何光線下，都能於會議中展現專業的形象。此外，SmartFrame技術，能流暢追蹤與會者的動向，即使戴著口罩，也能精準框選與會者。

圓展首季營收為10億元，較去年同期的4.74億元，年增110.95％，營業毛利也同步奔高至5.47億元，帶動毛利率上揚至54.71％，今年首季累計稅後淨利2.03億元，EPS 2.19元。圓展首季毛利率連續六季站穩5字頭，以54.71％寫下2012年第三季以來的新高。

(時報資訊)