活動往年現況。（金山區公所提供）

活動往年現況。（金山區公所提供）

限量平安福袋。（金山區公所提供）

金山特色圖片撲克牌。（金山區公所提供）

「2021北海岸傳奇媽祖文化祭－金包里二媽回野柳媽祖洞祭典眾神同行護台灣活動」訂於5月27日舉行，前一日將辦理金山媽祖金山區境內祈福遶境，開幕式則訂於5月15日舉行。金山區公所響應媽祖文化季系列活動，推出限量平安福袋100份，數量有限送完為止，本次活動配合防疫縮小規模辦理，跟隨信徒人數大幅減少，但虔誠心意滿滿護送媽祖歡喜回娘家作客，共同祈求風調雨順，國泰民安。

金山區長廖武輝表示，金山區公所平安福袋內含平安米1包、金山區特色圖片撲克牌含鐵盒1組、慈護宮小神衣吊飾及金山特色簡介卡片1張。平安米是特別經慈護宮祈福祭拜的無毒有機彩田米；慈護宮小神衣內含媽祖平安符及香灰，方便信徒隨身攜帶，保佑行車安全出入平安。

本次平安福袋內最特別的是有一副金山區特色圖片撲克牌，含撲克牌封面共55張圖片，內容涵蓋金山區歷史文化、人文藝術及自然景點，擁有撲克牌等於將金山區美景盡收囊中，深具收藏價值。

100份限量福袋將配合慈護宮5月10日首日報名二媽回娘家活動之民眾，現場抽出80位，及在5月15日開幕式另外抽出現場報名民眾20名，民眾可報名參加。

慈護宮董事長游忠義表示，今年仍配合市政府防疫措施，報名採實聯制，限縮報名人數，減少人潮群聚，本次未邀請友宮廟陣頭遶境，改由慈護宮承租18輛四輪車，透過四輪車車巡遶境，載護眾神明陪同金面二媽回野柳作客，活動當天信徒中途休息站的餐食改以便當取代，大家共同祝禱疫情穩定，社會安定、生活平安、身體健康。

金山區公所表示，金包里慈護宮每年舉辦金包里二媽回野柳媽祖洞活動，是全台唯一潮退祭典，是北海岸年度宗教盛事。遶境隊伍由慈護宮出發，途經金包里老街，沿海岸公路步行往萬里區野柳，來回里程約18公里，呼籲參加的民眾務必落實防疫措施，戴口罩，勤洗手，保持社交距離，室內1公尺，室外1.5公尺。

(中時 )