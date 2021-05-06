6月畢業季即將到來，面對各系各所「傾巢而出」成千上萬的畢業生，想要從中脫穎而出，專家意見要聽，過來人經驗更是菜鳥的取經必備。履歷怎麼寫、面試怎麼談、心態怎麼調，網友Tiffany Lin於1111「面試經驗暨工作甘苦談」大方分享設計系轉戰「廣告業務」的成功經驗。針對多數人面試中最常遇到的QA回覆，她透露一訣竅：「面試官每一個問題，都是替自己鋪梗的好機會」。

首先，求職第1關卡：履歷，就是要有「即使你沒有厲害的背景，也能寫出比別人吸睛的履歷」的能力。Tiffany Lin提出2點，一是請別人幫忙看，管它同學、朋友、學長姊都好，不要害羞，因為有些盲點你修100次都修不到。另外是跟學長姊要履歷來看（記得禮貌就好）。內容重要，版面也要美觀，Tiffany Lin個人是用AI排版，但她認為用PPT也能排出一樣簡單明瞭的履歷，或者是網上也有很多免費履歷模板可使用，真的不用fancy，清楚舒服最重要。至於是否要放作品集就視面試的職缺性質而定。

解決履歷後，面試前該如何準備？Tiffany Lin直言自己用比找期末報告資料用力10倍的力量上網查詢，把可能會問到的問題準備到80%。準備面試的同時，你會更加了解這家公司，只能說有準備有保庇，機會總是來得讓人措手不及。

進入戰場階段的面試，為加強說服力，Tiffany Lin習慣在一些回答裡替自己鋪梗，不僅是為了讓面試官可以依自己話題走向問下去，也可以在後面舉例時緊扣回自己一開始說的話。她舉例談到，「你的興趣是什麼？」，若回答，「我很喜歡聽Podcast，因為我覺得很好笑很放鬆。」，這可不OK；換成她會說「我很喜歡聽Podcast，因為我可以透過不同節目，聽到很多我平常沒有機會接觸到的事，還有不曾思考過的觀點，我覺得這也是我為什麼會喜歡廣告的原因，他們的共通點是blablabla。」

另外，「你不是本科系畢業的，為什麼想來面試這個職缺？」這是跨領域求職者最常被問到的問題，其實背後有2個涵意：你為什麼想？你憑什麼能？對此，建議可緊扣職缺內容，把過往類似經驗通通搬出來，然後盡情展現你的熱情，並強調為了進入該產業，自己花時間自學、參與實習、考取證照，平常也關注相關資訊，讓面試官看見你的熱忱及用心。

1111人力銀行發言人黃若薇建議，面試前不妨先將想要了解的公司問題逐一條列，化被動為主動詢問主考官，不僅能展現個人主導性，也有助於更精準掌握應試公司背景，讓自己做出最正確的從業抉擇。為協助新鮮人瞭解企業的評價並汲取相關應徵者經驗，1111人力銀行「面試經驗暨工作甘苦談」即日起展開面試經驗大募集，徵稿面試心得、工作經驗及應徵技巧，歡迎網友分享工作經驗及職場甘苦，提供求職者參考，稿件一經採用即可獲得1000元稿費，活動時間到5月底截止。

(中時新聞網)