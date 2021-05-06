主計總處日前發布今年第一季經濟成長率衝上8.16％，強勁復甦；朝野立委5日在立法院齊聲建議明年軍公教應調薪。對此，國民黨前主席朱立倫今（6）日在臉書指出，軍公教實質減薪20年了，他呼籲，政府不但應該提高公教人員薪水，更應帶頭讓經濟成長的果實讓全民共享，才能解決少子化的問題。

主計總處日前發布今年第一季經濟成長率衝上8.16％，強勁復甦；朝野立委5日在立法院齊聲建議明年軍公教應調薪。有立委表示，希望將軍公教明年調薪列第一優先，這是不分黨派朝野立委的心聲。行政院主計長朱澤民回應會將立委的意見帶回研究。

對此，國民黨前主席朱立倫今（6）日在臉書指出，軍公教實質減薪20年了。台灣長達20年的薪資水準停滯造成嚴重的經濟發展危機以及社會問題。一再呼籲企業賺錢應該要分享給勞工，並且要打擊低薪慣老闆！但事實上政府才是帶頭當低薪慣老闆的元兇。

朱立倫表示，過去20年間，台灣的人均GDP平均成長率為3.0%，最低薪資漲幅為2.1%，平均薪資成長率1.1％，扣掉物價漲幅，換算實質薪資每年成長率只有0.2%。如此低的薪資成長幅度，造成大量人才流失，年輕人收入低也不敢生小孩，台灣的生育率去年是全球最低的。

朱立倫強調，不只是勞工苦，軍公教朋友更苦，過去20年間，公教人員年平均待遇只增加0.6%，扣掉物價漲幅，平均軍公教人員的薪資每年不升反降，是-0.3%！每年3.0%的經濟成長不但無法享受，還要實質減薪，這樣合理嗎？

朱立倫呼籲，政府帶頭當低薪慣老闆，如何要求其他企業願意跟著調升薪資。政府不但應該提高公教人員薪水，更應帶頭讓經濟成長的果實全民共享才能解決少子化的問題。

(中時新聞網)