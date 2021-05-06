台中市某間摩鐵被民眾發現1個溜滑梯被設置在大樓7樓的「建築外」，提供旅客直接坐滑梯到大樓另一側的下1層樓，奇特設計讓網友笑稱是「偷吃逃生專用道」和「小三專用道？」不過也有不少網友質疑應屬違建，從外觀看相當危險；據悉該摩鐵位在台中北區的好市多附近，日前正在施工裝設中。

1名網友在臉書「路上觀察學院」張貼1張照片，圖中為台中市1間摩鐵，該摩鐵的7樓外牆為設有1個大型紅色溜滑梯，滑梯的起始處為1間房間，旅客能使用滑梯一連溜到建築另一側下層，原PO在貼文中寫道「為什麼都是Motel，可是他們家的比較好玩」。

台中市某間摩鐵被民眾發現1個溜滑梯被設置在大樓7樓的「建築外」，提供旅客直接坐滑梯到大樓另一側的下1層樓。（圖／翻攝自臉書「路上觀察學院」）

許多網有則留言表示，「小三專用道？」「咻一下就滑進摩鐵」、「這合法嗎」、「太嗨了吧」、「完全符合被抓姦，就能馬上開溜」、「坡度不夠會卡在裡邊吧」、「抓姦落跑通道」、「給老王逃跑用的吧」、「你老婆來了，快從溜滑梯滑走」、「前幾天路過有看到在安裝」、「這樣算違建嗎」。

據悉，全台的汽車旅館近年邁向精緻化與家庭化，推出許多炫目新奇的設施，許多摩鐵會在旅客的房間設置專門的溜滑梯、滑水道，也有能從2樓溜到樓下的大型溜滑梯，種種設備可說讓旅客早已見怪不怪；但此次旅館業者竟突發奇想，將溜滑梯搬到「建築外」懸空設置，可說全台首創。

(中時新聞網)