主計總處6日傍晚公布4月消費者物價總指數（CPI）年增2.09％，創下38個月以來新高！

主計總處綜合統計處視察曹志弘受訪時表示，雖然一般歐美國家將CPI的年增率2％當作一國通膨與否的標準，但本次高點有兩大原因，第一是由於去年疫情衝擊而基數低，第二是工業原物料如原油，農產品如黃豆等供給，由於缺船缺櫃嚴峻，而進口供給減少，前述因素各國皆然，像是已經公佈4月CPI的「南韓」來說，4月CPI年增達2.3％也是同樣原因，故台灣無通膨疑慮。

曹志弘提到，CPI七大類4月均上漲，其中又以「交通通訊類」4月年增9.39％為最高。其中油料費年增47.95％、機票年增32.24％均創下1982年有統計、近40年來最高紀錄。

曹志弘分析，由於受到去年低基數的影響，預估5月CPI年增率仍有2％以上，但「低基數」因素將在第三季消失，第二季將是今年CPI年增率的最高點。

在重要民生物資方面，則以「雞蛋」年增6.47％，創下24個月新高。曹志弘分析，推估是因為去年疫情風聲鶴唳，民眾減少外出採購，或許因此導致當時雞蛋需求降低，今年需求回穩後，需求量漲幅相對較高，也使得4月雞蛋產地價格每台斤31.5元，較去年同期貴2元。

在躉售物價指數（WPI）方面，4月年增9.62％，創下152個月以來新高，曹志弘說，除了受到基數低因素外，基本金屬化學材料供應減少，以及美國基礎建設及再生能源建設需求增加，均推升WPI漲幅。

(工商 )