（特力淡季不淡，4月合併營收年增5.3%，其中零售部分成長率少見超越貿易。圖／特力提供）

特力（2908）集團6日董事會通過4月營收狀況，合併營收34.6億元年增5.3%，顯現淡季不淡；其中貿易事業去年同期追單旺基期高，以致成長僅4.3%，累計1-4月貿易事業成長幅度仍高達29.3%，而零售相對成長趨緩，4月成長3.9%、前4月較去年同期成長9.1%。

特力指出，貿易事業體在4月營收達20.7億元，較去年同期成長4.3%，營收占比仍維持六成之多；累計1至4月營收達86.3億元，較去年同期成長29.3%；顯現特力貿易出貨成長動能依舊穩健。目前全球新冠肺炎疫情再次升溫，讓世界各國施打疫苗的速度和全球經濟復甦均面臨新的挑戰。特力貿易持續與供應商發展更深與更廣之策略合作，並強化供應鏈的靈活度及適應力，在疫情影響且多變的經濟環境下，維護供應鏈穩定性，以滿足海外客戶即時需求。

而台灣零售事業部分，特力指出，4月營收達12.7億元，年增3.9，累計1-4月營收達58億元，較去年同期成長9.1%；特力分析，受惠於後疫情時代，民眾生活方式的改變，宅經濟的剛性需求，台灣內需市場爆發，特力除了持續大店局部進行改裝計劃外，亦積極拓展社區店，透過社區店進而帶動修繕、居家DIY配件與商品需求。

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