發生媒體人黃暐瀚母親5日凌晨遭酒駕衝撞身亡後，台中市警方表示，「酒駕零容忍」、酒駕行為不可原諒，將強力執法決心，5日起連續5天進行攔查酒駕勤務，另每月8至10次取締酒後駕車專案勤務，藉由高強度、高密度取締方式，有效嚇阻酒後駕車違法行為。

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交通警察大隊大隊長陳松寅表示，經大數據分析讓警方的取締酒駕專案勤務更具有彈性，且能夠在最迫切需要加強執法之地點編排勤務，台中市政府警察局取締酒駕絕不鬆懈，並將每一件酒駕肇事的遺憾轉化為持續強力執法的動力，藉由高強度、高密度的執法手段防制酒駕違規。

台中市警方指出，市長盧秀燕上任，指示警方「酒駕零容忍」、「取締沒有假期」，針對台中市發生酒駕肇事傷亡憾事，連續5日取締酒後駕車勤務，展現警方強力執法決心，對酒駕者宣戰，除每月維持規劃8至10次取締酒後駕車專案勤務。

台中市警察局長楊源明呼籲，執法取締是手段不是目的，但酒後駕車上路就是非常危險的行為，主要還是要提醒民眾在聚餐飲酒後能相互提醒，多搭乘大眾交通工具避免酒駕肇事情況發生。

警方呼籲，店家協助客人叫計程車及代駕服務，防止酒駕從源頭做起，民眾切勿輕忽酒駕嚴重性，更勿存僥倖心理，應遵守交通規則、確保行車安全，創造優質交通環境。

(中時 )