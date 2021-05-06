母親節將至，新北市長侯友宜6日上午特別前往板橋信義公共托育中心，致贈母親節卡片給托育人員，侯友宜說，托育人員就像孩子的第2個媽媽，為鼓勵托育人員堅守崗位，照顧好每一位寶貝，從下半年起，市府將致贈久任獎金；另外針對各公共化暨合作聯盟準公共化的業者，如幫在職專業人員投保薪資達標，將發放獎勵金；如將師生比從1比5降到1比4等職場友善，也將給予獎勵金。

侯友宜在窗戶外和公托中心的小孩打招呼。新北市政府提供

侯友宜今天由社會局副局長許秀能陪同，前往信義公共托育中心關懷托育人員，在中心主任鍾汶秀的陪同下，隔著門窗和玻璃跟小孩打招呼。看到小孩在教室內活潑快樂的學習玩耍，侯友宜也露出燦爛笑容。

侯友宜表示，托育人員是媽媽之外，每天相處最長的人，除了托育專業，還要有滿滿的耐心及愛心，為孩子們換尿布、餵奶、安撫，因此在溫馨的五月天，特別獻上一張小卡片，以表達對托育人員的支持和鼓勵。

侯友宜說，市府預計從今年下半年開始，提供專業人員久任獎金，凡年資達到一定標準，給予相對的補助金額。另外，若機構業者為專業人員投保的薪資達標，也會分等級給予獎勵；全托嬰中心如將師生比從1比5降到1比4，以減輕托育人員的負擔，也會給予職場友善獎勵。

社會局長張錦麗表示，為鼓勵托育人員和所有加入準公共化及合作聯盟的業者，市府訂定多項獎勵措施，依照任職滿1年、3年和5年以上，分別每年獎勵1萬2000元、1萬8000元到2萬1000元久任獎金；另外投保薪資達標及職場友善獎勵，也各訂定標準，將於6月公告實施，8月起陸續受理申請。

自己育有3位孩子的鍾汶秀主任表示，非常感謝市府這項貼心的政策，以及侯市長致的母親節賀卡，並宣布送出這份禮物，相信對於第一線久任的托育人員，將是一個穩定支持的力量。

(中時新聞網)