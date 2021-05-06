中正大學劉姓女學生在14年前離奇失蹤，檢警鎖定她的阮姓男友調查卻毫無進展，沒想到，台中檢警近日掌握阮男涉嫌在2015間殺害自己阿嬤，4日搜索他的住處，查扣相關證物，部分仍需進一步送驗，至於外傳查扣疑似「骨骸」物品，檢方已明確否認。檢方訊後，認為阮男涉嫌重大，5日晚間以有逃亡、滅證及串證之虞，依殺害直系親屬等罪嫌聲請羈押獲准。

阮男的阿公在2014年過世，他被指控未經相關繼承人的同意，即偽造繼承人簽字，將阿公留下的1筆土地及房產過戶到自己名下；2015年5月間，阮男的阿嬤竟離奇失蹤，至今仍未尋獲。

全案因阮男的妹妹在2017年間發現，哥哥竟持有阿嬤領取退休俸的銀行存摺，且帳戶內款項竟已被提領一空，她對哥哥提出質疑，竟遭毆打成傷，阮男被依偽造文書及傷害等罪判處6年6月，該案目前仍在台中高分院審理中。

台中檢警近期掌控到新證據，懷疑阿嬤失蹤與阮男有關，且恐已遭不測，檢警4日啟動到阮男住處進行搜索，查扣一批相關證物，並將他帶回調查，部分物證仍需進一步送驗。至於外傳檢方查扣到疑似「骨骸」，檢方已明確否認。

阮男到案否認涉案，但檢方認為他涉嫌重大，將再進一步傳訊相關人證進行調查，追查釐清案情，也不排除另有其他共犯涉案，5日晚間以他有逃亡、滅證、串證之虞，依殺害直系親屬等罪嫌向台中地院聲請羈押禁見獲准。

此事也引發14年前的劉姓女大生失蹤案件再度引人矚目。據了解，劉女在2007年6月回彰化老家為父親慶生，當天返校後就不見蹤影，甚至連畢業考都沒參加，劉女家屬對於她竟人間蒸發難以接受，該案至今已沈寂多年。

據了解，劉女失蹤後，警方調閱監視器追查，發現劉女回到嘉義火車站後，被1名男子來接走，並送返回租處，警方當時懷疑那名可疑男子就是阮男，但是檢警調查後，卻苦無進展。

(中時 )