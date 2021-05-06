國內疫情拉警報，但隨景氣看漲，加上即將到來的畢業季，企業徵才腳步不停歇！根據1111人力銀行調查顯示，由於預期業績上升，不僅近7成3的企業規劃在第2季開出職缺外，仍有近8成企業積極招手新鮮人，相較於去年6 成，明顯高出20%。包括餐飲集團、外送平台都有拓點、進一步的發展規劃，陸續開缺招募各類人才。

「築間餐飲集團」著眼台灣火鍋市場持續升溫，啟動11年來最大規模展店計劃，積極擴張「築間幸福鍋物」、「燒肉Smile」、「有之和牛 鍋物放題」、「日暮裏鍋物放題」、「本格和牛 燒肉放題」及年初開幕的「杉本 黑毛和牛一頭切」6大品牌。截至今年第1季，集團總店數已達77家，預計今年將突破百家。

隨著展店腳步加速，人才需求亦隨之增加，目前正招募各類菁英，從門市正職同仁到儲備幹部均有職缺，基本起薪30,000元，儲備幹部上看43,000元起。值得一提的是，夜班時段另享夜班津貼6,000元，等同基層夜班同仁將有機會領到36,000元。另外，內勤單位及主管職更開出訓練部主管、薪酬主管、軟體設計工程師、公務專員、總務專員及行政秘書等其他職缺需求，估計徵才逾500人。

不僅起薪高於市場行情，每年更舉行2次晉升面試，依照員工表現進行職等職級的調整及調薪，以肯定同仁對工作的投入。即便去年遭逢疫情，仍然持續實施，人資單位透露，去年晉升人數高達200位以上，獎勵人次更超過800人，今年即將邁入第3季，除升遷及獎勵門檻維持以往標準外，薪資調漲幅度亦持續看好。

談到吃，受惠於外送平台的快速服務，現代人不用出門也能享用美食。看準台灣數位科技人才研發軟實力，外送平台foodpanda日前正式宣布，將於2021下半年度打造亞太數據科技支援中心，瞄準大數據資料庫開發應用、優化外送效率與提升 APP 使用滿意度等功能強化與研發，提供消費者更好的外送使用體驗，預期台灣將成為亞太區外送產業在數據分析與科技研發的重要基地。這是 foodpanda在1月份宣布增資 6.1 億台幣後的重大投資項目之一。

亞太數據科技支援中心預計於2021年第3季正式啟用。此外，隨著投注資金快速到位，近期已展開人才招募計劃，首波開出的職缺包含數位科技研發主管、前端、後端工程師等多項指標性重點職缺。

本次技術中心的設立，為年初資金挹注所運用的項目之一，將在台進行中心推動與人才招募。日前已正式展開招募計劃，首波招募包含前端工程師、後端工程師、 APP 及網頁工程師等職缺，組建完整技術團隊。預計第3季亞太科技中心正式啟用後將持續投資擴大規模，在台灣挖掘並培育更多數位經濟科技人才。

(中時新聞網)