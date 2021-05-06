蘋果（Apple）經常隨著春季、秋季的發表會來推出符合當季的周邊配件，包含Apple Watch錶帶以及iPhone保護殼等，都會推出更符合潮流的新色款式，讓使用者們不僅可以隨意變換，更能搭配穿搭，更時尚也更有風格。今年度的Spring Loaded發表會也沒有例外，蘋果也同樣推出的iPhoen 12系列MagSafe保護周邊的春季新色，以及Apple Watch 2021年春季錶帶，好奇的你不妨來看看Apple Watch錶帶的更新資訊吧！

根據蘋果官網資訊，今年春季新推出的Apple Watch 錶帶，顏色相當繽紛多元，新增的顏色包含（1）單圈錶環：湯瑪爾斯藍色、開心果綠色、哈密瓜色；（2）編織單圈錶環：電光橙色、開心果綠色；（3）運動型錶帶：綠頭鴨綠色、哈密瓜色、卡布里藍色；（4）運動錶環：海鹽色、向日葵色、深淵藍色、橄欖色及 (PRODUCT)RED；（5）Nike 運動型錶帶：氯藍色配光綠色、暗綠色配淺銀色 、鐵灰色配黑色；（6）皮革錶帶：粉筆白色皮革鏈紋錶帶。

Apple Watc Hermès 新增 Noir/Bleu Saphir 黑色配藍寶石色 Jumping Single Tour 錶帶、Rouge de Cœur/Rouge H 心紅色配紅色 Jumping Single Tour 錶帶、 Kraft/Rouge de Cœur 牛皮紙色配心紅色 Jumping Single Tour 錶帶、Orange/Rose Mexico 經典橙色配墨西哥玫瑰色 Jumping Single Tour 錶帶和Saphir/Orange 藍寶石色配經典橙色 Jumping Single Tour 錶帶 （Apple Watc Hermès 錶帶各款式適用大小有所不同。）

配戴蘋果2021春季錶帶（開心果綠色編織單圈錶環與Apple Watch Series 6）。（黃慧雯攝）

以下就是今年度Apple Watch春季金色錶帶的部分款式，包含海鹽色運動型錶環、開心果綠色編織單圈錶環以及電光橙色編織單圈錶環。在Apple Watch錶帶中，編織單圈錶環還有單圈錶環是隨著Apple Watch Series 6以及Apple Watch SE才推出的全新款式，對於習慣用Apple Watch來記錄睡眠時間的朋友們，是配戴上最為舒適的款式。而運動型錶環當然就是喜愛運動玩家的最愛，透氣、也可以輕鬆調整長度，且今年度推出的運動型錶環都是雙色設計，風格更大膽也相當出色，一換新錶帶絕對就會被朋友發現啦！

蘋果2021春季錶帶部分款式。（黃慧雯攝）

搭配蘋果2021春季錶帶的手錶正面。（黃慧雯攝）

搭配蘋果2021春季錶帶的手錶反面。（黃慧雯攝）

要留意的是，編織單圈錶環還有單圈錶環無法調整長度，購買時需要先測量好所需的長度（可看這一篇），也可能會因為長期、多次的穿脫而可能讓錶帶較為鬆弛、變長，是需要瞭解的情況。若是傾向用網路購買的朋友，一定要量對長度再買唷！

最後一提，蘋果在Apple Watch Series 4這一代開始提升了手錶的螢幕占比，將螢幕顯示區域增大，也調整了手錶的尺寸與錶帶的尺寸標示，但其實38mm與40mm錶帶可以通用；42mm與44mm錶帶可以通用，所以選購上可以先確認自己的手錶是那一種款式，就可以輕鬆選配錶帶囉。Apple Watch Studio（Apple Watch工坊）先前也已經在台灣推出，可以選搭自己喜愛的錶殼與錶帶再出貨，非常貼心唷。

(科技)