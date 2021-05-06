嘉義市民生國中廚媽精心製作九宮格餐盒。（廖素慧攝）

嘉義市長黃敏惠與學生戴上特別設計款口罩，讓考生戴上防疫且有好考運。（廖素慧攝）

嘉義市嘉北國小、北興國中、民生國中、嘉義國中等4校體育班，6日接受祥圃實業旗下的良作工場捐贈肉品，市長黃敏惠感謝企業用台灣本產優良肉品為223名體育班學生補充營養；同時，教育處也特製「鬼滅」口罩送給國中會考考生。

黃敏惠表示，良作工場對養豬業有卓著貢獻，推出肉品中的精品，努力經營企業的同時，也盡心盡力為社會付出，4年來提供嘉義市的體育班優良肉品，讓孩子吃得更健康、營養，有更好的體力受訓練，拿到更好成績。

良作工場營運長吳季衡表示，孩子是未來國家的棟樑，期望用台灣在地優質肉品為體育班學生加菜，攝取優良蛋白質，增強體力，民生國中拿到青少棒全國冠軍，非常不容易，這歸功於企業與學校共同促進學生打出好球，希望這項活動可以持續，形成善的循環。

嘉義市政府教育處長林立生表示，捐贈優良肉品按月出貨至各校，每月捐贈超過200斤，每周為體育班孩子加菜2次，雖因疫情曾中斷1年，但鑑於食安以及學生營養需求刻不容緩，主動與學校聯繫捐贈肉品事宜，讓學生吃得安全、吃得豐富、吃得健康。

民生國中廚媽團隊，運用花材、蔬果、肉品製作出「金玉滿堂九宮格」餐盒，以玫瑰醋為開胃飲，黃金豬柳條、照燒小亨堡、鳳梨骰子pizza、黃梔子花、紅仙丹花等9樣精緻餐點，象徵嘉市教育百花齊放、學生多元展能。

另外，教育處特別準備「必勝」、「穩答」及「鬼滅」3款等口罩組合包，由市長黃敏惠送給今年國中會考學生，讓考生把口罩戴好戴滿應考。

林立生表示，總計製作3500分口罩組，已經陸續送到學校，每分口罩有3片，每片的設計款式都不同，必勝款為「必勝」，穩答款為「都答對」，「鬼滅」款有「吾之呼吸依舊行」字樣，要讓同學會心一笑，保持好心情應對大考。

(中時 )