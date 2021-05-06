近年隨著大數據的興起，資料科學領域備受關注，資料科學家、數據分析師等職業，是各行各業爭相搶奪的人才，也是不少人心中的職涯目標。應數所碩士畢業的xiangying，將找相關工作的經驗，分享在1111人力銀行「面試經驗暨工作甘苦談」，提供更多想投身該領域的求職者參考。

畢業於四中（中央、中興、中正、中山）應數所的xiangying，主修數據及NLP、ML，碩士論文也是從事這方面，主要應徵的是數據分析師，總共面試了8家企業。

其中，xiangying在富邦金控面試了「數據分析組MA」，第1次面試是2位面試者對上3位主管與人資，採行輪流回答方式，先是1分鐘中文自我介紹，再詢問學經歷、專題及比賽等，還須簡單說明何謂深度學習，以及用一句話說服人資錄用自己。

第2次面試，前一周會先寄1份面試當天的報告投影片，題目來自kaggle（數據建模和數據分析競賽平台），分析方法及評分標準不定。當天單獨面對3位更高階的主管，以及1位人資，先用中文或英文自我介紹，後續報告也是看主管決定要用中文或英文，最後再針對報告內容提問。總共會有5次面試，不過很可惜的，xiangying在第2次面試就止步。

由於這行相當看重技術能力，除了準備報告之外，不少企業都會當場進行測驗。像是錼創顯示，面試時給了1份腳踏車資料，限時1小時進行分析，還有網際威信，給了1份信用卡盜刷資料，最後要做成1份投影片報告。

還有，筆試亦相當常見，包括奕樂科技，筆試限時1小時，內容涵蓋機率統計、資料庫及ML，以及向上國際，筆試共有2題，一是用excel撈特定資料，另一題則是用任意程式做資料整理。

紫式大數據決策也是有筆試的公司之一，xiangying指出，面試時有1份選擇題的統計與ML題目，難度兩極，「最難的程度大概是上課會提到，後面沒回去複習會忘記的程度。」再來是面對2位主管，會很深入地詢問ML的演算法與R的平行計算方法，他表示，對方說「不怕你提套件跟函數名稱，因為他們用的很深」。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，數據分析師是近年相當熱門的職缺，也因競爭者眾，若想擠進這道窄門，得花上不少功夫，在準備面試的過程中，除了本身技能的精進外，還可善用「面試經驗暨工作甘苦談」，藉由眾人經驗分享，協助面試者瞭解企業文化評價並汲取相關應試經驗，亦可察覺與避開不知道的雷點或無心之失，獲悉有利於面試現場的種種訊息，提高錄取機會。

(中時新聞網)