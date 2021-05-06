由財團法人青年發展基金會辦理的「文化走社區-青年公益活動」6日至台東舉行推廣基層籃球運動，扶助偏鄉青年體育活動，邀請國民黨智庫副董事長連勝文出席為豐田國中和大武國中籃球隊加油打氣，並贈送球隊籃球及致贈加菜獎勵金，期望小球員們堅持築夢。

連勝文向小將們分享自己學生時代比籃球賽時曾輸了88分，但球是圓的，不到最後一刻千萬不要放棄，做任何事也都要堅持到最後1秒鐘；他也勉勵學生多打籃球，因為除了運動對身體健康有益以外，最大的優點是「籃球員看起來都很帥！」，活動後他也留下與豐田國中籃球隊3對3鬥牛切磋球技，下午將至大武國中參加相同活動。

國民黨台東青工會長鄭任宗表示，此次是聯合在地企業家募集物資，不只贈送加菜金，也捐贈籃球給學生練習使用；連勝文說，鄭任宗長期對於地方事務及在地年輕人及學生都相當關心，希望透過公益贊助活動，大家一起共同鼓勵小朋友，日前也曾贊助大武國小學生參加籃球錦標賽，這次將資源挹注在大武國中。

另外，這場活動也拋磚引玉，讓台東在地威豪健身事業將贊助豐田國中迎新送舊活動經費2萬元，日後也將贊助約20萬元的重量訓練設備、跑步機及專業體能訓練師等健身資源投入學校。豐田國中校長洪文政表示，期望透過專業訓練，未來讓學子們迎戰更高等級的賽事。

此外，針對參選國民黨主席參選需繳交「比選總統還貴」的1000萬元保證金，連勝文回應，他沒太大意見，只要黨中央出發點不是刻意增加競選障礙，並且維持程序公平、公開、公正，他也公開承認，目前穩定朝向競選方向前進。

(中時 )