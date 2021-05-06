美股6日晚間道指又創新高，但大陸五一長假後復市受壓，一度令恒指漲三百點後倒跌，最終仍漲逾兩百點，重上百天線（現處26,608點）收市。南向資金回歸下，大市成交增至逾千六億港元。

香港信報報導，恒指6日高開229點報28,647，開市早段漲幅擴至335點，高見28,753點，但A股拖累，恒指漲勢不保，一度倒跌33點，低見28,384點。

最終恒指全日收報28,637點，漲219點，漲幅為0.77％；國企指數報10,756點，漲34點，漲幅為0.3％；科指收市漲28點，報8,136點。全日大市成交額為1,610.6億港元。大市全日上漲比例44％，下跌比例56％。

個股方面，友邦、匯控及小米為漲市主力，推動恒指漲129點，友邦漲2.2％；匯控漲1.6％；小米稱首季歐洲手機市占率多過蘋果，全日漲3.2％；阿里走高0.7％；首季轉賺逾18億元的百威亞太漲4.9％，為表現最好藍籌；但騰訊無漲跌；美團再跌0.4％，已連七跌。

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