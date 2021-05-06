中美晶(5483)今日召開董事會，會中通過2021年第一季財務報告，合併營收160.52億元，營業毛利54.05億元，營業淨利39.61億元，稅前淨利36.13億元，歸屬於母公司的稅後淨利14.61億元，EPS 2.49元。營收已連續三季成長！其中，半導體子公司環球晶圓的合併營收148.06億元，營業淨利39.52億元，歸屬於母公司的稅後淨利26.9億元，稅後每股盈餘為6.18元。

中美矽晶第一季營運表現與去年同期相比：合併營收增加5.1%，營業毛利增加7%，營業利益增加6.9%，歸屬於母公司的稅後淨利增加5.5%，EPS增加0.12元。其中半導體子公司的連續五季成長的亮眼營收表現對母公司中美矽晶的營收貢獻高達92%！環球晶圓連續的季營收成長，主要來自韓國新建的12吋廠順利投產，且在第一季已經提前達到滿載生產、滿產能產出。除韓國廠之外，環球晶圓集團內其他各國的12吋、8吋、氮化鎵(GaN)和碳化矽(SiC)產線目前也都在現有廠區內積極進行產能擴充。

關於環球晶圓第一季EPS較上一季衰退之主要原因，除了二月的日本7級地震與美國超低溫的天然災害、運輸費用及原物料成本增加，以致毛利微幅下降外，亦受到持有Siltronic AG股票之評價損失所致。為成功收購Siltronic，環球晶圓及其子公司從公開市場購入Siltronic股票，合計持有其13.67%之流通在外股數。此投資目前帳列短期投資透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產，依國際會計準則逕行評價會計處理，需待相關之主管機關核准收購並完成交割後，始予轉列採用權益法之投資逕行投資損益之認列。第一季底，因Siltronic股價走低及歐元匯率波動，而按公允價值衡量，列為其他損失，金額近新台幣8億元，致影響整體EPS表現，惟若排除前述評價因素，環球晶圓的第一季EPS將與前幾季的高水位相近，而前述股票之公允價值衡量於收購案完成並正式交割時，將按公開收購價格(即每股145歐元)認列。

環球晶圓收購Siltronic AG一案已於昨日成功獲得台灣公平會審查通過。迄今，本案已取得德國、奧地利、韓國及台灣反壟斷主管機關以及美國外國投資委員會審查通過。目前仍需取得其他相關主管機關核准，預計將於2021年下半年完成。

中美矽晶自今年起改為每半年派發一次股息，今日董事會亦通過下半年的現金股利發放案。下半年度擬配發每股5.5元現金股利，配發總金額為32.24億元，若計入上半年已發放的每股3.5元、總金額20.52億元的現金股利，全年共將發出每股9.0元、總金額52.76億元的現金股利。此外，中美矽晶110年股東常會擬訂於6月24日上午9時假新竹科學園區科技生活館舉行。

(時報資訊)