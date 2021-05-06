安海斯-布希英博集團(AB InBev)執行長Carlos Brito將結束其15年職位，七月交棒給北美地區主管Michel Doukeris。

擁有百威(Budweiser)等品牌的全球最大釀酒商表示，公司董事會一致推舉前銷售主管Doukeris接棒公司重責。集團董事Martin Barrington在聲明中表示，Doukeris在品牌、消費者和創新上的專業，非常適合公司下一階段的安排。

而AB InBev下一階段可能專注在旗下500個品牌的銷售提振，而不會在已經集中化的釀酒市場尋求收購。

在Brito接任執行長後，於2008年收購美國的Anheuser-Busch(AB)，並增加墨西哥的Grupo Modelo；2016年再斥資1000億美元收購當時全球第二大啤酒商SABMiller。該收購帶來了拉美市場的進路，並首次進入非洲。

AB InBev周四發布第一季業績報告，超出預期；儘管歐洲大部分地區的酒館關閉，南非並有為期一個月的禁酒令。

該期間亞太地區的啤酒營收增加64%，而一年前中國開始封鎖新冠病毒，中國亦為AB InBev重要市場。

拉丁美洲營收增加10%，超過了巴西和墨西哥兩個重要市場的增長率。在歐洲的營收則持平。

核心獲利(EBITDA；稅息折舊攤提前獲利)增加14.2%，在剔除幣值影響下達到42.7億美元，增長率也超過公司調查的6.6%財測。

AB InBev表示，2021年EBITDA獲利應該成長8%至12%，營收成長幅度應該超過上述幅度。

(時報資訊)