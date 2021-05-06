華航(2610)表示，全力配合指揮中心執行「清零計畫」，空勤組員執勤後入境台灣皆嚴遵指揮中心要求的居家檢疫、自主健康管理及分階段採檢等規定，共同防範疫情擴散，也將持續以最高標準落實各項防疫措施。

華航指出，肩負台灣產業經濟、全球商貿往來的空運重任，即使人力調派再困難，華航也將盡全力調度航班，減少客貨運影響，確保國際供應鏈不斷鏈，維繫台灣產業的競爭力。

華航目前仍在積極調配航班中，短時間內台灣進出口運能縮減，難免影響貨物運送時間，華航將適度調整客運及貨運航班因應，並適時發布於華航官網。

同時，華航嚴格執行機組員居家檢疫，要求飛航組員「一人一戶」，降低傳染風險，保護員工也保護家人；持續通告空勤組員遵照民航局規範，於長程航班返台完成居檢後執行「加強版自主健康管理」，禁止搭乘大眾運輸工具、禁止前往人多不易維持社交距離的場所，亦避免非必要外出等；短程航班返台後執行「一般自主健康管理」，避免前往人多不易維持社交距離的場所、禁止與他人從事近距離或群聚型活動。華航重申，如違反防疫規定者，政府將依法開罰，公司也將依員工獎懲規定從重議處。

(時報資訊)