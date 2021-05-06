光寶科(2301)4月合併營收為136.43億元，月增3%，光寶科總經理邱森彬表示，第2季原物料缺貨及漲價對公司影響不會太太，無論是營收或是GP有機會再往上成長，台灣高雄廠及泰國新廠將在第2季完工，因應下半年營運所需。

光電、汽車電子、雲端運算、AIoT與筆電、遊戲機等產品需求穩定成長，光寶科4月合併營收為136.43億元，不含已轉讓之固態硬碟(SSD)事業及自今年起不列入合併財報之閎暉實業，月增3%、年增6%，累計1到4月合併營收為513.6億元，年增20%。

就各部門來看，受惠於LED元件不可見光、5G、AIoT、工控應用，與民生醫療、消毒與淨化之UV LED等需求提升，以及高階Mini LED出貨順暢，加上LED車用照明產品出貨增加，光電部門營收較去年同期成長逾20%，佔4月營收約21%；雲端及物聯網部門因雲端運算、網通設備電源管理系統、AI智慧居家設備電源產品，以及伺服器機殼出貨持續成長，帶動雲端及物聯網部門整體營收月增逾10%，營收佔比約27%。

在資訊及消費性電子部門方面，由於遊戲機電源產品需求成長、雷射多功能事務機種出貨順暢及鍵盤、滑鼠等電腦周邊產品市佔率持續提升，帶動資訊及消費性電子部門營收較上月持續成長，營收佔比達52%。

近期電子供應鏈出貨飽受上游原物料價格飆漲及IC元件缺料影響，光寶科因供應商優先供貨，對營運影響不大；邱森彬表示，材料是第2季最大的變數，不過我們與客戶達成共識，材料價格由客戶吸收，且光寶在供應商有領先的地位，在物料掌握有優先交貨，第2季原物料缺貨及漲價對公司營運影響不會太大。

光寶科也持續進行泰國、天津及越南等地投資擴產，台灣高雄廠及泰國新廠則將在第2季完工，因應下半年營運所需。

(時報資訊)