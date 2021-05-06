行政院今天公布「少子女化對策-建構安心懷孕友善生養環境」，其中擬由公務預算再加碼育嬰留職停薪津貼撥補每年補約42億元提供育嬰留停津貼加碼補助2成、預計7月1日上路，此外，雖然現行性別工作平等法產檢假仍僅有5天為限，但為了讓父母及早享受，目前規劃將從7月1日起提供額外產檢假薪資補助、鼓勵僱主給予勞工假別。

勞動部勞動條件及就業平等司司長黃維琛表示，此次「少子女化對策」中涉及勞動部主管法規修法包括性別工作平等法15條（產檢假）、19條（30人以下企業可協商彈性工時）、22條（配偶可同時請育嬰留職停薪），就業保險法19-2條（父母可以同時請領育嬰留停津貼）。

黃維琛提及，至於申請期間可以少於6個月部分、但不得低於30天、少於6個月應以申請2次為限則會修正「育嬰留職停薪實施辦法」，但應提前預告雇主，以因應人力調配，預計7月上路。

黃維琛說，雖然產檢假修法或許還來不及修法，但產檢假額外2天薪資擬從7月1日起由政府編列每年2.4億元公務預算支應，鼓勵僱主提供優於法令規範的假別；育嬰留停津貼加碼部分則估計每年編列約42億元。

(中時 )