畢業季將至，今年有近28萬大專校院畢業生準備投入就業市場，但求職履歷如何準備才能在第一時間打動審核履歷的人資呢？根據1111人力銀行的調查，企業人資平均只用155秒，也就是大約2分鐘半鐘的時間，就會審完1份履歷，在分秒必爭的人資眼中，有哪些NG履歷會被「秒刪」？包括沒有照片、沒有自傳、職能不符合應徵職務所需、履歷錯字連篇、學歷不符合要求，在第1關就會被淘汰。

新鮮人在求職時又會有哪些優勢與劣勢呢？調查指出，受訪企業最認可新鮮人的職場優勢包括學習力強(31.3%)、配合度高(22.4%)、態度積極(21.2%)、容易吸收新知(17.6%)及體力好(17.1%)。反觀抗壓性低(45.7%)、缺乏穩定性(42.1%)、挑工作(19.6%)、配合度差(15.6%)以及過於理想/不切實際(13.2%)則是新鮮人常見通病。

黃若薇表示，人資看份履歷僅花不到3分鐘，調查也顯示，人資在面試時平均也只花32分鐘就會決定是否錄取求職者，因此，面試過程一定要步步為營，而最能增加面試官好感度的條件包括：求職者曾在知名企業實習/打工、擁有證照、應對進退得宜/談吐佳、相關科系畢業及擁有漂亮的英檢成績。另外，必須提醒的是，求職者面試過程一旦出現遲到、衣著不適當/不得體、態度不佳、經常低頭看手機及對公司/職務一無所知，也是大踩人資紅線，絕對要避免。

黃若薇建議，面試前不妨先將想要了解的公司問題逐一條列，化被動為主動詢問主考官，不僅能展現個人主導性，也有助於更精準掌握應試公司背景，讓自己做出最正確的從業抉擇，為協助新鮮人瞭解企業的評價並汲取相關應徵者經驗，1111人力銀行「面試經驗暨工作甘苦談」即日起展開面試經驗大募集，徵稿面試心得、工作經驗及應徵技巧，歡迎網友分享工作經驗及職場甘苦，提供求職者參考，稿件一經採用即可獲得1000元稿費，活動時間到5月底截止。

至於頂尖大學的畢業生在求職時是否較吃香？企業端真的有「名校迷思」嗎？調查發現，以1~100為喜好強度，中位數為40，說明企業人資對於頂尖大學的偏好並不顯著。近7成的企業起薪標準一致，不會因為名校而有所差異；但仍然有31.4%的企業人資坦言，會因為名校畢業而往上調整起薪待遇。

(中時新聞網)