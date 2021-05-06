美國總統拜登上任百天之後，美國各界開始從各方面來評價拜登的施政。現階段媒體對拜登外交政策的報導往往集中在他的阿富汗撤軍、對俄羅斯強硬態度以及同伊朗談判的努力上。但美媒《紐約時報》認為，事實證明這些行動的影響都比不上拜登在對台灣政策上的低調與漸進舉措，因為這些政策才會在實際上增加世界大戰的風險。

《紐約時報》發表評論稱，拜登的做法是推翻一個40多年來一直讓美國、台灣和世界獲益的外交假像，亦即美國假裝同意只有「一個中國」，並保持與台灣的非正式關係。「一個中國」的假像幫助北京認為和平統一仍然是可能的，這給了它一個不入侵台灣的理由。

美國的最佳政策是維持對台灣的軍事支持，同時維持「一個中國」框架，這個框架已經在地球上最危險的地區維持了40多年的和平。圖為台灣漢光演習。（圖／軍聞社提供)

不過，文章認為，跟先前川普政府一樣，拜登團隊正在削弱這個約定，他放寬了許多與台灣進行官方接觸的限制，這些政策增加了一場災難性戰爭的可能性，因為美國和台灣越是正式關閉統一的大門，北京就越有可能以武力尋求統一。

涉及保護台灣免受中國攻擊，華盛頓的官方政策是「戰略模糊」，要求對台灣做出更正式防衛承諾的呼聲越來越高，但無論美國怎麼做，如果認為可以用破壞「一個中國」約定來激怒北京，還可以用武力來威懾北京，那就太魯莽了。因為威懾需要力量和意志，但在台灣問題上，美國在這兩方面都欠缺。

評論指出，從五角大廈透露的訊息顯示，在18次美中的台海戰爭兵棋推演中，全數都是中共佔了上風。其中一個原因是地理因素，台灣距中國約200公里，距檀香山則有8000公里；台灣周圍800公里內，大陸有39個軍事基地，美國只有2個。鞭長莫及的美軍對台救援任務得付出重大代價，現任蘭德公司(RAND)國防研究員何天睦(Timothy Heath)警告說，美國的傷亡「可能很驚人」。

另一個原因是決心。文章指出，台灣對中國而言是中美關係「最核心問題」，但相比之下，台灣問題在美國人心目中的重要性沒有進入前7名。雖然多數華盛頓政治精英支持為台灣與中國開戰，但一般美國人對此深表懷疑。芝加哥全球事務委員會最近一份報告顯示，雖然85%的共和黨領導人支持派軍隊保衛台灣，但公眾中只有43%的共和黨人同意這一觀點。而如果公眾知道與中國開戰會有核戰爭風險，此一數字還會更低。

文章表示，承認美國無法威懾北京不意味著放棄台灣，理想狀態是台灣會擁有一切獨立的權利，但身居超級大國陰影下，其對外行為往往要受到限制，例如，美國也永遠不會允許墨西哥與北京建立軍事聯盟。

文章最後說，最關鍵的是，台灣人民要維護他們的個人自由，但地球不能忍受第三次世界大戰。美國追求這些目標的最佳方式是維持對台灣的軍事支持，同時維持「一個中國」框架，這個框架已經在地球上最危險的地區維持了40多年的和平。鷹派會說這是綏靖，那就這麼說吧！問問他們：「為了同台灣建立正式外交關係，他們願意讓多少美國人去冒生命危險」。

(中時新聞網)