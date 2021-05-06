根據1111人力銀行「職場男女薪資調查」顯示，3成2的上班族認為職場表現受性別因素的限制，其中以已婚有小孩的職業婦女比例最高。主要影響包括薪資較低52.9%、升遷較慢40.7%、可選擇職務類型變少40.5%、職級較低33.1%以及加薪幅度小32.1%。一年一度的母親節即將到來，各大學紛紛推出慶祝活動同樂，明新科大就由時尚造型與設計系師生，在校內搭起大型花藝作品，透過花藝創作傳達母親節感恩、溫馨之情；屏科大社工系繪製3款限定明信片，廣邀全校師生傳達對母親的謝意。

明新科技大學時尚造型與設計系師生，仿效美國花藝設計師「Flower Flash」(鮮花快閃)街頭行動，明新科大劉國偉校長、彭政雄副校長等師長，也與外籍生一起參與創作妝點，並以趣味命名「媽·媽咪啊的花園」慶祝母親節。

發想花藝裝置活動的時尚系李明川老師表示，因新冠肺炎疫情，各國實施禁令民眾不能外出，紐約的花藝設計師Lewis Miller展開「Flower Flash」，把紐約街頭垃圾桶、路牌、紅綠燈等插上花束，因疫情空蕩無人的紐約街頭卻「開」出花，大把鮮花出現在意想不到的位置，形成視覺反差在網路上引起回響。

李明川指出，系上「花飾藝術設計」課程鄭媛伊老師一起發起母親節限定的「Flower Flash」，將創校30週年紀念地標，以「媽·媽咪啊的花園」為主題，採用日本人造擬真花，以康乃馨、桔梗為主搭配其他花材來改造，創造出具輕古典細緻優雅風格的大型花藝手作品，呼應母親節代表溫煦母愛的韻味。

屏東科大於校內推出寄感恩明信片活動，並邀請屏科大附設幼兒園的師生家長同樂，慶祝母親節即將到來。（圖/屏東科大提供）

而屏科大校園發起全校師生「寄感恩明信片」活動，特別請社會工作系畢業生繪製3版活動專屬明信片，對辛苦照顧、扶持陪伴的至親、師長或朋友，透過明信片親自寫下感恩的話、思念的詞、撒嬌的蜜語，由學校寄出這份心情。

活動由農園生產系黃倉海副教授，帶領同學栽種的康乃馨小盆栽，致贈現場與會貴賓，增添溫馨的氣氛，並由校長將帶領教職工生，還有「畫」明信片的可愛屏科幼兒園小朋友一同投遞感恩明信片。

屏科大校長戴昌賢校長表示，希望藉由辦理感恩明信片寄送活動，讓同學知道不只是懂得感恩也要懂得表達，透過手寫蘊含的情感與實體卡片的保留來取代現今數位化傳播，卡片不僅是在母親節對親人獻上誠摯的心意，也是將來最珍貴的保存及美好回憶。

(中時新聞網)