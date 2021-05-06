全新心理驚悚心計遊戲《操控》，除了堅強的卡司陣容十分吸睛，從正式預告釋出後，大膽又重口味的電影情節也引發網友們的熱烈討論。其中由《我就要你好好的》「英倫男神」山姆克萊弗林飾演的詹姆斯，與蜜雪兒摩納漢飾演的人妻大搞禁忌婚外情，直接在客廳火辣喇舌激戰，不僅讓奧斯卡影帝凱西艾佛列克慘戴綠帽、崩潰狂揍車子方向盤，山姆甚至還當面直接狂嗆影帝：「我還聞得到你老婆的味道！」極為挑釁的「撿到槍」發言被網友戲稱為「最狂小王」！這次詮釋如此暗黑的渣男角色，也讓山姆克拉弗林笑言：「自從當了爸爸之後，在家總是要表現得正面積極一點，但飾演這個角色時，我可以盡情表現出比較黑暗面的性格，超級過癮！」

電影《操控》中除了有引人注目情慾戲，還有不少令人膽顫心驚的驚險鏡頭，今天片商也再釋出了「飛車追逐」的精彩片段，從片段中可看到山姆克拉弗林開著一輛賓士在公路上狂飆，身旁坐著的是昏迷不醒的蜜雪兒摩納漢，凱西艾佛列克則在後面開車苦追。然而詭異的是，山姆飆車之餘竟邊痛哭邊狂打自己的頭，哭到一半卻又笑著喚醒蜜雪兒，並對身後的凱西露出陰險一笑，就踩下油門狂飆衝向前方車輛，完全無視蜜雪兒的哭喊求饒。而這段驚險萬分的飆車情節讓網友倒抽一口氣，山姆多層次的暗黑演技更是讓人看得毛骨悚然。電影5月7日在台上映。

(中時 )