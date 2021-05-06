橘子集團（6180）公告第一季營運表現，營業利益為新台幣4.3億元，主要是因《龍之谷：新世界》新品上市，行銷費用較去年同期增加。第一季歸屬母公司業主稅後淨利為新台幣3.1億元，每股盈餘1.76元，較上季小幅增加，較去年同期2.14元表現衰退。

橘子第一季營收31.1億元，年減2％，主要是因為去年1月《天堂M》推出全新職業，改版力道較強，今年第一季則以職業優化為主。另一款《新楓之谷》新職業改版效益佳，帶動單季產品營收再次創下歷史新高，使得第一季季營收與去年同期相當。

橘子表示，今年第一季手遊《天堂M》領軍貢獻營收，端遊《新楓之谷》則得利於消費端對台灣IP聯名迴響，吸引玩家回流，帶動單季營收再度創下歷史新高。樂點則受益於遊戲旺季，第一季營收順勢成長。

橘子支付部分，則是逐步擴大營業規模及認知度，交易金額與上季相較成長三成、年增逾10倍，交易筆數季增75％、年增達三倍。其中，三月份橘子支付活躍用戶中，綁定beanfun!ID的用戶占九成、全季平均達到78％，而有74％使用者透過beanfun!進入有閑電商，顯示平台戰略下的全生態布局初展成果。

(工商 )