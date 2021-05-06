華航第一季受新冠肺炎病毒變異影響，各國邊境管制措施未見鬆綁，本國於3月1日起恢復桃園機場轉機作業，第一季客運需求復甦緩步，載客航班數僅維持疫情前一成左右，貨運部分雖淡季不淡，但因油價走高壓縮獲利空間，華航首季虧損10.19億元，EPS -0.19元，第二季運價回升，有機會賺盈。

貨運部分，因客機航班復飛停滯，載貨艙位供需持續失衡，市場運價延續去年（109）第四季貨運傳統旺季態勢仍有支撐，使第一季貨運表現淡季不淡，惟航空燃油價格走高，3月份新加坡航空燃油均價（MOPS）已達每桶66.77美元，壓縮營運獲利空間。

華航110年第一季合併營業收入278.28億元，合併營業淨損4.69億元，合併稅後淨損12.17億元，歸屬母公司淨損10.19億元；每股稅後虧損（EPS）-0.19元，相較去年同期每股虧損-0.7元，虧損減少0.51元。

(工商 )