教育部體育署為活絡大專校院體育活動、增進大學生身體健康，引導大專校院體育正常化發展，體育署副署長林哲宏今天表示，自106學年度起，將「體育衡量指標」納入教育部大專校院績效補助的指標之一，協助大專校院體育運動穩定蓬勃發展，台北醫學大學、銘傳大學連續3年獲得該指標滿分佳績，林哲弘感謝兩校推展體育不遺餘力，並期盼兩校的推動經驗可作為他校的學習典範。

林哲宏表示，為細緻展現各大專校院對體育運動的推展績效，擬定大專校院體育衡量指標，今年執行邁入第4年，並首次公布前三年績效良好的學校，而國內152所大專校院每年9月必須填報「體育課程開設情形」、「學校體育設施（備）現況」及「學校辦理運動賽事並增進學生體適能」的執行情形，並邀請體育專家學者審查。

這項指標總計滿分10分，其中體育課程開設情形佔4分，學校體育設施（備）現況及學校辦理運動賽事並增進學生體適能佔6分。106學年度有40所學校、107學年度有35所學校，108學年度有31所學校積分達到8分以上；其中，台北醫學大學及銘傳大學更是連續三年取得滿分的好成績。

台北醫學大學副校長朱娟秀指出，該校為了支持體育發展，設立了一級單位「體育事務處」，統籌提升體育教學內涵、建構優質化體適能輔導機制、強化運動團隊輔訓及建構多元化運動設施，鼓勵學生參與體育活動及運動團隊，以達到「具人文關懷、創新能力及國際觀的生醫人才」的教育宗旨。

銘傳大學校長沈佩蒂則表示，該校秉持「文武合一、術德兼修」的教育方針，實施德、智、體、群、美五育並重教育，在體育運動方面，安排學生三年體育課程必修、培育足球人才、發展體育特色活動等等，培養學生運動習慣，成為專業學識與運動專長兼具，具備團隊精神與國際視野的時代青年。

體育署指出，兩校在體育課修課、校內運動參與人口、運動社團及代表隊等皆著力甚深，因此「體育推展指標」連年獲得滿分的佳績，體育署期盼透過體育推展指標來帶動大專校院體育發展，廣植學生運動人口，進而養成學生規律身體活動，並從中愛上運動，以擴增運動規律人口，進而提升國人生命品質。

(中時 )